NATO bude řešit ruskou eskalaci, říká Kulhánek. Očekává se i bitva o nástupce generálního tajemníka

Lidovky.cz: Co na programu setkání NATO bude to nejdůležitější?

Jde o důležitý milník na cestě k summitu hlav států a předsedů vlád NATO v Madridu. Bude pokračovat debata o novém strategickém konceptu aliance. Ten by měl být přijat právě na příštím summitu. Z hlediska směřování NATO se bude diskutovat o výzvách. Bezpečnostní prostředí se stává mnohem komplexnější. Nové domény válčení, jako je kyberprostor anebo vesmír, představují témata, na která musí aliance reagovat. To se týká i udržení technologické převahy nad protivníky či potenciálními vyzyvateli. Pro bezpečnost euroatlantického prostoru je poslední výzva čím dál tím důležitější.