Návrat domů po týdnu v Bejrútu. Místo uvítání čeká hasiče karanténa, jednoho psa pak návštěva veterináře

Praha V úterý okolo 13:30 se z libanonského Bejrútu vrátí armádním speciálem čeští hasiči ze zvláštního USAR týmu, který zde zasahoval po mohutném výbuchu způsobeném pravděpodobně dusičnanem amonným. Ačkoliv z trosek nikoho živého nezachránili, jejich práce prý zdaleka nebyla zbytečná.

Po příletu z rozpáleného libanonského pekla do Kbel jim budou odebrány věci k dekontaminaci a všichni účastníci mise zamíří do společné karantény. Informace serveru Lidovky.cz potvrdila i Nicole Studená, tisková mluvčí generálního ředitelství hasičů.

„Ano, je jasné, že se dnes okolo 13:30 všech našich 36 hasičů vrátí. Přiletí do Kbel, přiveze je armáda. V prvním sledu se vrátí jednotka armádním airbusem A-319, odpoledne pak dorazí letoun CASA s vybavením. On totiž veze cestou tam humanitární pomoc,“ uvedl mluvčí pražských hasičů Martin Kavka. Dle twitterového účtu ministra vnitra Jana Hamáčka povezou letadla ochranné overaly, respirátory, roušky, rukavice, obinadla, jehly a nemocniční lůžka Linet. Přijetí daru schválila libanonská vláda.

Přílet letounu CASA je plánován na 17:00, směrem do Libanonu vzlétl v úterý krátce po druhé hodině v noci. Po zhruba dvou hodinách ho následoval airbus, ten v Bejrútu přistál před 8:00 středoevropského času. Tým USAR je již na letišti, jak uvedli hasiči na svém Twitteru. Po návratu čeká hasiče povinná karanténa, na letišti z bezpečnostních důvodů neproběhne ani tisková konference.

„My se musíme řídit pokyny hygienika, ten má hlavní slovo. Zatím je to vymyšlené tak, že po příletu jim odebereme osobní věci k dekontaminaci. Hasiči přímo z letištní plochy nasednou do autobusu a odjedou do přichystaného uzavřeného prostoru, kde budou mít jídlo, pití, čisté oblečení. Budou všichni pospolu. Zde také projdou lékařskou prohlídkou a budou testováni na covid. Počítáme zatím s minimálně pěti dny či týdnem, kdy budou muset být v karanténě, bude se čekat na výsledky a také z preventivních důvodů,“ říká Kavka.

Na začátku pracovali čeští hasiči v přístavu poblíž sila české výroby. „Některé zóny zde jsme prohlásili za bezpečné. Nepotvrdilo se tedy, že by tam bylo nějaké tělo odmrštěné výbuchem. Pak tam najela technika a zprovoznila přístav. To se podařilo,“ uvedl Kavka. Českému týmu se prý nepodařilo vytáhnout žádného přeživšího z trosek, práce zde však nebyla vůbec zbytečná, jak by se mohlo zdát.

Návrat do poškozených domovů

„Poslední dva dny děláme to, že náš statik chodí s dalšími čtyřmi hasiči a ještě jedním bejrútským statikem a pro obyvatele zajišťujeme odborné zhodnocení narušených staveb,“ uvedl Kavka. Za neděli takto hasiči prohledali 62 budov, 12 z nich bylo vyhodnoceno jako poškozených, uvedli hasiči na Twitteru. Dle mluvčího pražských hasičů mohl český tým stihnout zkontrolovat okolo stovky budov. Návrat obyvatel do domovů ale záleží na libanonském expertovi.

Bezpečnostní situace se od včerejšího odpoledne v Bejrútu zlepšila a nám to dovoluje od dnešního rána pokračovat v práci.



Hlavním úkolem je zjistit se statikem, jak moc jsou domy místních obyvatelů poškozené.



Aby se následně mohli místní bezpečně vrátit do svých obydlí. pic.twitter.com/131kofmHIm — Hasičský záchranný sbor ČR (@hasici_cr) August 9, 2020

Přes víkend se záchranářský tým musel opakovaně stahovat z terénu kvůli nepokojům a nestabilní bezpečnostní situaci v zemi. „Armáda vždy vyhodnotila nějaké potenciální nebezpečí a stáhla nás zpět na základnu. Vojáci nás doprovází i teď v těch ulicích, když kontrolujeme budovy,“ uvedl Kavka.

Minulý týden se lehce poranili dva psi z kynologického týmu. K dalším zraněním již dle Kavky nedošlo, nebylo to ale zásluhou ochranných botiček. „Psi botičky měli i při tom poranění, akorát k němu došlo na jiném místě, tedy jeden z nich sklouzl a řízl se nad tou botou, u druhého případu došlo k proražení boty. Navíc jejich nošení pro ně není vždy zcela komfortní. Jeden pes stále bere antibiotika, aby se mu rána nezanítila, po návratu bude potřebovat trochu lepší veterinární vyšetření, nicméně nejde o nic závažného,“ uvedl Kavka.

„Jejich nasazení trvalo maximálně 10 minut, byli unavení kvůli velké vlhkosti. Největší nebezpečí je rozpálená zem, na které se nedá udržet ruka, měla až 50 stupňů Celsia, kvůli ní používají právě tu ochranu tlapek,“ sdělil na Facebooku Hasičského záchranného sboru ČR jeden z kynologů, který zasahuje přímo na misi v Bejrútu.