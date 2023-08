Česko pomůže uprchlíkům s návratem na Ukrajinu, navrhuje ministerstvo

Česko by uprchlíkům z Ukrajiny poskytlo pomoc a hradilo některé náklady. O podobě podpory rozhodne vláda, vyčlení na ni i peníze. Projekt pak spustí. Počítá s tím návrh šesté novely zákona lex Ukrajina. Měla by také o rok prodloužit poskytování dočasné ochrany příchozím do konce března 2025.