Návrat povinných dílen? Na základních školách by měl podle Babiše přibýt nový předmět technika

V rozvrhu dětí základních škol možná přibude nový předmět, ve kterém by se děti měly učit praktickým technickým dovednostem. Nový předmět by měl být povinný. Na potřebě jeho zavedení se v pondělí domluvil premiér Andrej Babiš s ministrem školství Robertem Plagou (oba ANO) a dalšími zástupci vlády a podnikatelů. Babiš to v pondělí řekl na tiskové konferenci k představení inovační strategie ČR v letech 2019 až 2030. Plaga už dříve avizoval, že chce 28. února otevřít diskusi o připravovaných změnách v učebních plánech škol.

„Žáci chodili v minulosti na dílny a pozemky, teď takový předmět není a je jednoznačné, že my ho potřebujeme. A domluvili jsme se, že nový předmět technika by měl být povinný. Měl by mít jednu hodinu týdně,“ řekl Babiš s tím, že české firmy potřebují řemeslníky. „Ministerstvo školství organizuje konferenci o školství 28. února a my toto téma dáme do veřejné diskuse,“ dodal.



Ministerstvo školství již dříve uvedlo, že se v upravovaných plánech školního učiva počítá se začleněním témat techniky. V Národním ústavu pro vzdělávání (NÚV), který změny v učebních plánech připravuje, zatím k této problematice vznikla podkladová studie, která kromě jiného uvádí možné způsoby začlenění tématu do výuky. Konkrétní podoba zapracování techniky do vzdělávacích programů ale podle úřadu bude ještě předmětem další diskuse, kterou hodlá ministr otevřít na konci února.

Podle místopředsedy rady pro výzkum Karla Havlíčka, který je zároveň předsedou Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, se na předmětu technika pracuje poslední rok. „Odpovídá (nový předmět) inovační strategii, protože motivuje k propojení ručních či manuálních prací s novými technologiemi. Není to klasický předmět dílny a pozemky, ale je to moderně pojatý předmět, který splňuje požadavky na moderní technologie,“ uvedl. Podle něj se nyní řeší to, jak bude výuka technických dovedností zapracována do vzdělávacích programů. Děti by podle něj mohly mít předmět buď jednu hodinu týdně, nebo dvě hodiny jednou za dva týdny.

Havlíček doplnil, že polytechnická výuka se také musí prolnout s ostatními předměty. „Pokud vše projde revizí vzdělávacích programů, což je otázka tohoto roku, pak musí najet na celý systém. Nedá se to zařídit okamžitě... je to otázka ještě několika let,“ dodal.

Obsahy učiva ve školách určují takzvané rámcové vzdělávací programy, které v roce 2005 nahradily dřívější jednotné osnovy. O nutnosti modernizace programů se mluví od roku 2016. Jejich úpravy má na starosti Národní ústav pro vzdělávání, který patří pod ministerstvo školství.