Do Česka se vrátí ‚léto‘. Nejtepleji bude poslední zářijový týden, ten příští bude deštivý

PRAHA Po současném mírném ochlazení se má do Česka vrátit relativně teplé počasí. V příštím týdnu mohou nejvyšší denní teploty místy šplhat až k 24 stupňům Celsia, začátek týdne bude ale deštivější. Ve druhé polovině září by mělo být přes den v průměru kolem 19 stupňů a první říjnový týden 17 stupňů. Vyplývá to z týdenní předpovědi a dlouhodobého výhledu počasí, které zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Celkově očekávají meteorologové následující čtyři týdny jako teplotně a srážkově spíše průměrné. Nadprůměrné teplo by podle nich mělo být v posledním zářijovém týdnu, naopak příští týden by měl být bohatší na srážky.

Dlouhodobá průměrná teplota v nadcházejících čtyřech týdnech je 12,5 stupně Celsia. Nejchladněji bylo v tomto období v roce 1972, kdy teploměr vystoupal v průměru jen k 8,4 stupně. Naopak nejtepleji bylo o tři roky později s průměrnou teplotou 15,3 stupně Celsia.