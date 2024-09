Fiala chce odvolat Bartoše z vlády kvůli digitalizaci. Piráti hlasují o odchodu

Na svém celostátním fóru už Piráti krátce po brífinku Fialy začali hlasovat o tom, zda mají z vlády odejít. Důvody jsou u hlasování uvedeny dva – že se Pirátům nepodařilo prosadit klíčové politické priority a že již také nelze nadále důvěřovat jednání premiéra Petra Fialy.

„Budu usilovat o rychlý odchod z vlády,“ uvedla místopředsedkyně strany a europoslankyně Markéta Gregorová. Premiér podle ní podrazil Ivana Bartoše, jehož ujišťoval, že se dotáhne digitalizace stavebního řízení, aby lidé mohli stavět. „To nedodržel a Ivana Bartoše podrazil. Podrazil tím ale i všechny voliče pětikoalice,“ říká europoslankyně. Označila to za kouřovou clonu ODS, která mezitím vyjednává o koalicích s hnutím ANO na krajské úrovni.

Bartoš si podle premiéra nepřipouští, v jakém stavu digitalizace stavebního řízení je

„Po zralé úvaze jsem se rozhodl, že podle článku 68, odstavce 5 a článku 74 navrhnu prezidentu republiky odvolání Ivana Bartoše z pozice vicepremiéra pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj k 30. 9. 2024,“ řekl premiér.

„Po projednání analýzy digitálního stavebního řízení na vládě minulou středu a po dnešním ranním rozhovoru s Ivanem Bartošem jsem bohužel nabyl jistotu, že není schopen tuto digitalizaci manažersky dotáhnout do úspěšného konce. A myslím, že si ani nepřipouští, v jakém reálném stavu proces digitalizace stavebního řízení je,“ řekl krátce před tím předseda vlády.

Připomněl, že opakovaně Ivanu Bartošovi dával čas na vyřešení situace, nejprve do konce srpna, poté do konce září. „Musím konstatovat, že úspěšný konec je stále v nedohlednu,“ řekl předseda vlády.

Petr Fiala @P_Fiala Po zralé úvaze jsem se rozhodl, že podle článku 68 odst. 5 a článku 74 Ústavy ČR navrhnu prezidentu republiky odvolání Ivana Bartoše z pozice vicepremiéra pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj k 30. 9. 2024.



Po projednání analýzy digitálního stavebního řízení na vládě… https://t.co/yxAh49Uem3 oblíbit odpovědět

Prezident Petr Pavel je až do pátku ve Spojených státech, do Česka se vrací o víkendu. „Prezident republiky odvolá člena vlády, jestliže to navrhne předseda vlády,“ říká jednoznačně článek 74 Ústavy České republiky a nedává tak ani prezidentovi žádný prostor, aby udělal něco jiného, než co po něm chce předseda vlády.

I bez Pirátů by si Fialova vláda udržela ve Sněmovně většinu

Vláda Petra Fialy by si i po případném odchodu Pirátů z ní udržela většinu ve Sněmovně. ODS, STAN, lidovci a TOP 09 disponují dohromady 104 hlasy. S koalicí navíc ve Sněmovně hlasuje Ivo Vondrák, který se po volbě prezidenta rozešel s hnutím ANO, když podpořil Petra Pavla a ne Andreje Babiše.

Piráti jsou ve Sněmovně jen čtyři, ve vládě tři. K práci ministra zahraničí Jana Lipavského a ministra pro legislativu Michala Šalomouna premiér žádné výhrady nemá.

Je zodpovědnost premiéra, aby zajistil stabilitu koalice, říká šéf STAN

Ministr vnitra a šéf STAN Vít Rakušan napsal na sociální síti X, že se o rozhodnutí odvolat Bartoše dozvěděl krátce před tiskovou konferencí. Je zodpovědností premiéra, aby po překvapivém kroku zajistil stabilitu koalice, upozornil.

Vít Rakušan @Vit_Rakusan Rozhodnutí premiéra odvolat Ivana Bartoše jsem se dozvěděl krátce před tiskovku konferencí telefonicky od Petra Fialy. Je zodpovědností premiéra, aby po tomto překvapivém kroku zajistil stabilitu koalice. oblíbit odpovědět

„Ke svému kroku jsem se rozhodl po jednání s ministrem Bartošem a že není schopen dovést digitalizaci stavební řízení do úspěšného konce,“ řekl Fiala.

Od středy bude mít podle premiéra digitalizaci stavebního řízení na starost tým v čele s ministrem dopravy Martinem Kupkou.

Vicepremiér a ministr pro místní rozvoj Ivan Bartoš řekl před tím premiérovi, že odchod Pirátů z vlády není na stole. „Bavili jsme se o tom, že musíme zabrat,“ uvedl vicepremiér.

S Fialou se sešel poté, co po debaklu strany v krajských volbách rezignovalo celé vedení Pirátů.