Novela umožňuje ministerstvu zdravotnictví zakázat činnost obchodů či omezit dopravu. Opozice je proti

PRAHA Chystaný návrh novely zákona o ochraně veřejného zdraví dává ministerstvu zdravotnictví možnost zakázat nebo omezit činnost obchodů včetně nákupních center, výrobních provozoven a veřejné dopravy nebo regulovat hromadné akce. Úřad má mít pravomoc nařídit povinné používání ochranných prostředků nebo dezinfekci, informovala mluvčí ministerstva Gabriela Štěpanyová. Novelu avizoval v pondělí premiér Andrej Babiš, opozice více pravomocí pro ministerstvo zdravotnictví odmítá.

Návrh dává ministerstvu pravomoc usměrňovat činnost zdravotních služeb nebo nařídit každému zdravotnickému zařízení vyčlenit konkrétní provozy. Činnost zdravotnických zařízení by ministerstvo podle návrhu mohlo také úplně zakázat. „Cílem novely je provést Českou republiku řízeným návratem do normálního života při zachování určité míry omezení a jejich postupného rozvolnění,“ sdělila Štěpanyová.



Novela, kterou se vláda má zabývat v pondělí 4. května, by měla podle úřadu umožnit pokračovat v současném plánu uvolňování přijatých opatření až do 25. května i v případě, že nouzový stav skončí 17. května. Sněmovna by se normou mohla podle Babiše zabývat následující den a projednat ji ve stavu legislativní nouze.

Podle vicepremiéra Jana Hamáčka (ČSSD) může být novela cestou, jak kontrolovat epidemii koronaviru bez nouzového stavu. Zákon ale nesmí obcházet výrok soudu o nezákonnosti některých opatření ministerstva zdravotnictví a ústavu. Řekl to po jednání Ústředního krizového štábu s tím, že návrh zatím neviděl.

„Jakmile bude na stole, podrobíme ho testu ústavnosti,“ uvedl s tím, že autoři předlohy a později politici při jeho schvalování budou muset na lékárnických vahách hlídat rozsah pravomocí, které by mělo ministerstvo získat. Pro dobu, než bude nalezena vakcína proti novému typu koronaviru a kterou označil za čas života s tygrem v kleci, bude ale podle Hamáčka nutné nějakou formou způsoby rozhodování ošetřit.



Opoziční strany jsou jednoznačně proti. „Představa, že by následující dva roky nemohlo proběhnout žádné shromáždění proti vládní politice na základě výnosu ministra zdravotnictví, je pro nás zcela nepřijatelná,“ řekl LN předseda Pirátů Ivan Bartoš, který zároveň navrhl zavést stav pandemické pohotovosti, který by schvalovala stejně jako ten nouzový vláda, a v jehož rámci by bylo možné ministru zdravotnictví udělit zvláštní pravomoci.



Šéf občanských demokratů Petr Fiala označil návrh za právní kličku, podle předsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové pak není nouzový zákon jako „houska na krámě“ a nelze s ním podle ní takto naložit. Stejně se k věci staví i STAN či KDU-ČSL, podle jejichž předsedů Víta Rakušana a Mariana Jurečky není možné koncentrovat takové kompetence do rukou jediného člověka.



Vládní návrh by naopak mohla podpořit KSČM, která skrze usnesení schválené sněmovnou pouze zaúkolovala vládu, aby pro poslance připravila kompletní výčet pravomocí, které by tímto krokem rezort zdravotnictví nabyl. „Konstruktivní“ chce být podle svých slov také Tomio Okamura a jeho SPD.

Zákon o ochraně veřejného zdraví ze 14. července 2000 se věnuje péči o „zdravotní stav obyvatelstva a jeho skupin“. Ten má být určen souhrnem přírodních, životních a pracovních podmínek a způsobem života. Reguluje například nakládání s pitnou vodou, stanovuje hygienické normy či povinnému očkování. Podle navrhované úpravy by se ale působnost ministra zdravotnictví slušně rozšířila.

Podle ústavního právníka Marka Antoše by se takovou novelou zákona vyřešily námitky pražského soudu, který vládních část opatření již dříve zrušil, jelikož k nim podle jeho názoru neměla vláda zákonné zmocnění. „Druhou otázkou ale zůstává, kolik kompetencí lze najednou na ministra přenést. Nelze z něj jedním zákonem udělat diktátora,“ varuje Antoš.

Pokud by však o omezeních ve spojení s koronavirem rozhodoval sám ministr, budou opatření paradoxně snáze napadnutelná skrze soudy. „Je velmi pravděpodobné, že by se na ministerstvo sesypala řada žalob,“ předpovídá při takovém scénáři právník.

Sněmovna v úterý prodloužila nouzový stav jen do 17. května, vláda naplánovala postupné uvolňování opatření do 25. května. Nosit roušky by podle dřívějších vyjádření představitelů ministerstva zdravotnictví mělo být povinné i v létě. Čtyři opatření ministerstva zrušil minulý týden soud, byly podle něj chybně přijata právě podle zákona o ochraně veřejného zdraví, který se vláda chystá novelizovat. Podle rozsudku bylo na místě pro jejich přijetí použití krizového zákona jako na začátku koronavirové epidemie.