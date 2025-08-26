Prezident Pavel navrhl Senátu dva kandidáty na ústavní soudce

Autor: ,
  15:41aktualizováno  15:41
Prezident Petr Pavel navrhl Senátu na soudce Ústavního soudu (ÚS) vedoucího katedry ústavního práva Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci Michala Bartoně a Martina Smolka, dosavadního vládního zmocněnce pro zastupování ČR před Soudním dvorem Evropské unie. Učinil tak v úterý, kdy rozhodnutí oznámil na webu odbor komunikace prezidentské kanceláře.

Prezident Petr Pavel se setkal se zástupci mládežnických organizací politických subjektů zastoupených v Parlamentu. (17. července 2025) | foto:  Michal Růžička, MAFRA

V říjnu končí na ÚS soudce Jaromír Jirsa, v prosinci Josef Fiala. Pavel dosud za zhruba 2,5 roku ve funkci personálně obnovil Ústavní soud z více než dvou třetin. Naposledy prezident v prosinci jmenoval ústavní soudkyní Ditu Řepkovou. Byla tehdy jeho 11. nominantkou. Na ÚS při plném obsazení působí 15 soudců.

Smolek roli zmocněnce zastával od roku 2008, ve funkci skončí k 1. září. Vláda minulý týden schválila jako jeho nástupce právního experta ministerstva zahraničí Jiřího Vláčila. Smolek má vést stálou misi České republiky ve Vídni.

Bartoň byl v minulosti mimo jiné členem pracovní komise pro veřejné právo Legislativní rady vlády nebo asistentem soudkyně Ústavního soudu.

Vstoupit do diskuse

Volby do Poslanecké sněmovny 2025

V Průhonicích navrtali plynové potrubí, nejméně 100 lidí museli evakuovat

Komentář

Pivní koalice na stráži míru a pokroku, nebo jsou Fiala s Rakušanem dva zoufalí unavení lídři?

Premium

Česká pošta varuje před podvodnými zprávami. Popsala, jak je rozpoznat

Evropská komise chce sledovat, co si lidé píší. To nepřipustíme, odmítá návrh Fiala

Lékař odstoupil z kandidátky SPOLU. Dříve v jeho péči zemřel novorozenec

Automat na brambory vyjde na milion korun. Farmář ho sleduje přes aplikaci

Chytil není útočník do základu, řekl Tvrdík. Slavia dál shání posilu, líbí se jí Prekop

Jak zařídit dostupné bydlení? SPOLU chce zmírnit hlukové limity a využít brownfieldy

Nová past u bankomatů. Policie varuje, jak si nenechat vyluxovat účet

Další chaos ve Francii? Bayrouova vláda může padnout, akcie strmě klesají

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Neobvyklý úkaz nad Českem. Palivo čínské rakety vytvořilo světelnou podívanou

Tuten malej princ. Nadšenkyně připravila světové dílo v sedmi nářečích, vyjde i v plzeňštině

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.