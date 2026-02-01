Drsný schodek Aleny Schillerové, obul se Kupka do rozpočtu. Ministryně se ohradila

Autor:
  12:32
Ministryně financí Alena Schillerová a předseda ODS Martin Kupka se v Partii Terezie Tománkové na CNN Prima News přeli o to, kdo může za výši schodku návrhu státního rozpočtu. Zatímco politička hnutí ANO jej dávala za vinu předchozímu kabinetu, Kupka ho označil za její vizitku. Řeč přišla rovněž na zprávy ministra zahraničí Petra Macinky.
Pět opozičních stran vyvolá hlasování o nedůvěře vládě, oznámil ve Sněmovně...

Pět opozičních stran vyvolá hlasování o nedůvěře vládě, oznámil ve Sněmovně předseda ODS Martin Kupka. (28. ledna 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Tisková konference po jednání zástupců vlády a odborů o navýšení platů ve...
Ministryně financí Alena Schillerová přichází na zasedání vlády, která mimo...
Hostem pořadu Rozstřel je Martin Kupka, exministr dopravy, místopředseda ODS.
Ministryně financí Alena Schillerová na zasedání vlády, která mimo jiné bude...
17 fotografií

„Chci zdůraznit, že je to pořád schodek a rozpočet bývalé vlády, který je opravený a zreálněný,“ řekla Schillerová v úvodu diskuze. „Považuju 310 miliard za úspěch toho, že se nám podařilo udělat takové úspory, protože kdybychom pouze načítali výdaje, číslo je mnohem vyšší,“ dodala s tím, že vláda podle ní uspořila na provozních výdajích to, co naopak do návrhu přidala.

Kupka jí oponoval. „Je to drsný schodek, drsný schodek Aleny Schillerové,“ reagoval předseda ODS a dodal, že předchozímu kabinetu Petra Fialy se podle něj dařilo schodky snižovat a zároveň investovat. „V tu chvíli jsme vytvářeli podmínky, aby se ekonomice dařilo lépe,“ řekl.

„Je tam mnoho slibů vlády, proto bijeme na poplach,“ vysvětlil Kupka. V pořadu také zopakoval tvrzení, že návrh je v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti.

To tvrdí také Národní rozpočtová rada, proti tomu se ovšem ministryně v pořadu znovu ohradila. Podle ní vláda legislativu neporušuje.

Diskuze se dotkla rovněž výdajů na obranu. „Převzali jsme rozpočet v takovém stavu, v jakém jsme ho dostali,“ věří Schillerová, že vláda bude umět vysvětlit situaci okolo této otázky. Země Severoatlantické aliance se totiž zavázali, že výdaje na obranu se ze 2 procent kvůli válce na Ukrajině i tlakům ze strany amerického prezidenta Donalda Trumpa zvednou.

„Držíme dvě procenta, budeme je držet a navyšovat budeme v rámci toho, co si může rozpočet dovolit,“ řekla Schillerová a zmínila i další složky, které by se daly započítat. Podle Kupky je obranyschopnost v současnosti pro Česko zcela zásadní.

Tématem se staly i zprávy ministra zahraničí Petra Macinky, které poslal prezidentovu poradci a které Hrad zveřejnil s tím, že Macinka Petra Pavla vydírá. Podle Schillerové předseda Motoristů nezvolil vhodný styl komunikace a situace by se měla uklidnit. Zmínila, že vyvolání hlasování o nedůvěře vládě považuje za silný nástroj.

„Nebyla jiná možnost, jak reagovat,“ opáčil Kupka a položil dotaz, proč vláda nepodá v této problematice kompetenční žalobu. „Co by vyřešila? Vůbec nic by nevyřešila,“ reagovala na něj ministryně s tím, že Ústavní soud by rozebíral pouze nynější situaci, nedal by řešení do budoucnosti. S jejími slovy Kupka nesouhlasil.

Vláda v pondělí schválila návrh státního rozpočtu na letošní rok, který počítá se schodkem ve výši 310 miliard korun. Příjmy podle něj dosáhnou 1,978 miliardy korun a výdaje 2,288 miliardy bez vlivu projektů Evropské unie. Oproti návrhu předchozího kabinetu Petra Fialy se očekávané příjmy snížily o 5,2 miliardy, výdaje naopak vzrostly o 18,8 miliardy. Návrhem se Sněmovna začne zabývat 11. února, závěrečné hlasování se očekává o měsíc později – 11. března.

Národní rozpočtová rada návrh kritizovala. Podle ní je v rozporu se zákonem o rozpočtové odpovědnosti. To ovšem ministerstvo financí odmítá. Jeho šéfka Alena Schillerová tvrdí, že limit pro výdajové rámce se vztahuje pouze na projednávání rozpočtu v řádném termínu v září. S tímto argumentem Národní rozpočtová rada nesouhlasí.

Momentálně se Česká republika nachází v rozpočtovém provizoriu, kdy měsíční výdaje státu jsou omezeny na dvanáctinu celkových výdajů předchozího roku.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.