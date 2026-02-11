Poslanci začínají schvalovat návrh státního rozpočtu se schodkem 310 miliard

Koalice ANO, SPD a Motoristů sobě na konci listopadu prosadila vrácení návrhu rozpočtu bývalé vlády Petra Fialy, který počítal se schodkem 286 miliard korun.
Nový návrh rozpočtu na letošní rok, jak s ním počítá vláda Andreje Babiše, počítá s příjmy 1,978 miliardy korun a s výdaji 2,288 miliardy korun.
Za priority rozpočtu označila vláda například zlevnění elektřiny, růst platů pro státní zaměstnance nebo úspory na provozu státu.
K tomu, jak je rozpočet navržen, má zásadní výhrady opozice. Podle předsedy ODS Martina Kupky jde o další pokus jak dramaticky zrychlit zadlužování země. Rozpočet, jak ho vláda ANO, SPD a Motoristů sobě připravila, bude znamenat větší zadlužování dalších generací.
Vláda nebude schopna plnit ani závazek dvou procent HDP na obranu, kritizuje Rakušan
Podle šéfa hnutí STAN Víta Rakušana, vláda hazarduje s bezpečností země. „O více než 21 miliard korun se snižuje rozpočet ministerstva obrany. Vláda Andreje Babiše nebude schopna plnit ani závazek dvou procent HDP na obranu,“ kritizuje Rakušan.
Opozice kritizuje i to, že je podle ní návrh v rozporu se zákonem o pravidlech rozpočtové odpovědnosti.
„Ekonomové i Národní rozpočtová rada jasně říkají, že vláda porušuje pravidla. Každý další miliardový schodek zvyšuje náklady na obsluhu dluhu, které už dnes platíme všichni,“ uvedla členka rozpočtového výboru za Piráty Vendula Svobodová.
„Vláda rozhazuje v době růstu a peníze směřují hlavně k vyvoleným. I přes rekordní schodek v rozpočtu dál chybí 14 miliard korun na dostupné bydlení, které by mohly ve spolupráci s obcemi nastartovat projekty za desítky miliard,“ uvedl šéf Pirátů Zdeněk Hřib.
Ministryně financí a místopředsedkyně ANO Alena Schillerová porušení zákona odmítá, pravidla se podle ní vztahuje jen na rozpočty projednávané v řádném termínu. Návrh rozpočtu pokládá za realistický, pravdivý a navržený schodek za maximum možného.
Poslanci budou zřejmě pokračovat i v diskusi o změně jednacího řádu kvůli omezení obstrukcí
Poslanci nejspíš také ve středu budou pokračovat v projednávání návrhu na změnu jednacího řádu kvůli snaze omezit obstrukce. V úterý jeho první čtení nedokončili, nestačily jim na to tři hodiny.
Novela omezuje řečníky při navrhování změn programu a dává Sněmovně širší pravomoc v omezení řečnické doby při projednávání předloh.
„Návrh jenom usnadňuje, aby si Andrej Babiš mohl protlačit, co potřebuje,“ vyčetla návrhu ANO, SPD a Motoristů, pod který se podepsal i předseda poslaneckého klubu ODS Marek Benda, šéfka poslanců Pirátů Richterová.
Předsedy Sněmovny se nemá týkat omezení práva mluvit, a to jak ohledně délky vystoupení, tak jejich počtu. Výjimku mají mít i prezident republiky a všichni členové vlády.
„A tento rekord má být důvod, proč dát panu Okamurovi neomezené přednostní právo?“ řekla Richterová a označila to za výsměch.
Tiskové konference před schůzí Sněmovny k rozpočtu