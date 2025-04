Vláda ruší srážkovou daň. Šikanózní, říká Schillerová. ANO to bude blokovat

11:04 , aktualizováno 11:04

Lidé, kteří mají k příjmy z dohod o provedení práce u několika různých zaměstnavatelů, nebo si ke svému zaměstnávání ještě něco přivydělávají na dohodu, se mají podle návrhu vlády připravit na to, že budou nově podávat daňové přiznání. Opoziční ANO s tím nesouhlasí a je připraveno blokovat Sněmovnu do konce volebního období, aby to neprošlo.