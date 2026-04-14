Poplatky zrušíme jsou zastaralé, řekl Klempíř. Kolik dostanou ČT a rozhlas?

  14:47aktualizováno  15:09
Ministr kultury Oto Klempíř představuje společně s dalšími zástupci vládní koalice ANO, SPD a Motoristy sobě vládní návrh zákona o médiích veřejné služby. Klempíř už v pátek uvedl, že skončí měsíční koncesionářské poplatky oběma médiím a že budou financována ze státního rozpočtu. „Poplatky se ruší,“ řekl ministr kultury Klempíř. Označil je za zastaralé.
Ministr kultury Oto Klempíř přichází na jednání vlády (2. března 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Financování veřejnoprávních médií bude ze státního rozpočtu. Bude na to pamatovat zvláštní kapitola ve státním rozpočtu.

ČT má dostat příští rok z rozpočtu 5,7 miliardy korun, Český rozhlas zhruba dvě miliardy, řekl Klempíř. Částka se podle něj bude každoročně valorizovat o inflaci, maximálně ale o pět procent.

Ministr kultury ředitele České televize Hynka Chudárka a šéfa Českého rozhlasu René Zavorala v pátek informoval, že nepočítá s tím, že by se obě veřejnoprávní média měla slučovat.

„Klíčové body jsou čtyři. Obě média zůstávají samostatná a o jejich sloučení se neuvažuje. Koncesionářské poplatky se ruší a nahradí je platba ze státního rozpočtu. Zákon zavádí mechanismus, který zajistí valorizaci financování a dostatečnou předvídatelnost. Kontrolu nad fungováním médií budou i nadále vykonávat mediální rady,“ uvedl v pátek na Facebooku Klempíř.

Jím předložený návrh má platit od ledna 2027 a Klempíř počítá s tím, že ho koalice prosadí navzdory ohlášeným obstrukcím opozice. Šéfka poslanců ANO Taťána Malá řekla, že vládní koalice využije i zkušenosti z minulého vládního období, kdy tehdejší koalice osmnáctkrát prosadila pevný čas hlasování, aby uťala obstrukce.

Poslanci koalice předloží i druhý návrh, který má ještě letos ulevit určitým skupinám obyvatelstva

Ačkoli Klempíř představíil vládní návrh, který má platit od ledna příštího roku, poslanci ANO, SPD a Motoristů sobě tento týden předloží ještě druhý návrh, který má již v průběhu letošního roku ulevit určitým skupinám obyvatelstva. Šéf Sněmovny a SPD Tomio Okamura řekl, že ho poslanci předloží proto, že to slíbila voličům.

Už v březnu Okamura řekl, že zrušeny takto ještě letos budou poplatky pro seniory nad 75 let, pro zdravotně postižené občany, pro děti a nezaopatřené mladé lidi do 26 let i pro firmy. Nyní je neplatí jen malé firmy do 24 zaměstnanců.

Vláda ANO, SPD a Motoristů sobě ve svém programovém prohlášení počítá se zrušením koncesionářských poplatků a financováním veřejnoprávních médií ze státního rozpočtu.

„Cíl je, aby byly zrušeny koncesionářské poplatky od ledna 2027,“ řekl premiér Andrej Babiš.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

