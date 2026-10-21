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Navrhli to mimozemšťané, lze ušetřit sto miliard, říká ODS o návrhu rozpočtu

  10:48aktualizováno  11:30
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Předseda ODS Martin Kupka a stínový ministr financí ODS Jan Skopeček na tiskové...

Předseda ODS Martin Kupka a stínový ministr financí ODS Jan Skopeček na tiskové konferenci (21. října 2026) | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

Předseda ODS Martin Kupka a stínový ministr financí ODS Jan Skopeček na tiskové...
Předseda ODS Martin Kupka a stínový ministr financí ODS Jan Skopeček na tiskové...
Předseda ODS Martin Kupka a stínový ministr financí ODS Jan Skopeček na tiskové...
Předseda ODS Martin Kupka a stínový ministr financí ODS Jan Skopeček na tiskové...
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Šéf opoziční ODS Martin Kupka v souvislosti s návrhem státního rozpočtu ve Sněmovně ve středu použil termín „rozpočtový Armagedon“. „Museli to sestavovat mimozemšťané,“ prohlásil stínový ministr financí ODS a místopředseda Sněmovny Jan Skopeček.

Odmítl jako nepravdivé tvrzení ministryně financí Aleny Schillerové, že návrh rozpočtu předložený vládou je rekordně investiční a silně prorůstový. Ve skutečnosti je podle něj rozpočet proinflační.

Skopeček kritizoval vládu za neschopnost pochopit, v jaké fázi ekonomického cyklu jsme, a jak rostou úroky ze státního dluhu. „Zkrátka ten rozpočet museli sestavovat lidé, kteří netuší nic o naší ekonomice, lidé, kteří přiletěli z Marsu a sestavovali ho jako rozpočet covidový, bez toho, že už bychom tady měli covid,“ řekl Skopeček.

Občanští demokraté představili ve středu vlastní návrh, kterému říkají „lepší rozpočet“. Navrhli snížit schodek z 386 na 284,4 miliardy korun a ušetřit tak více než sto miliard korun – přesně 101,6 miliardy korun.

Dvacet miliard korun navrhují ušetřit ve státní správě, 18 miliard korun snížením státního příspěvku na podporované zdroje energie (POZE). Jde o systém, který v Česku podporuje výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, jako jsou slunce, vítr a voda.

„My si uvědomujeme, že zejména pro energeticky náročné podniky, průmysl, jsou současné ceny energií vysoké, že to snižuje naši konkurenceschopnost, ale vždycky jsme byli proti plošné podpoře. My chceme tu podporu po vzoru třeba Německa upravit tak, abychom podporovali průmyslově náročné firmy, které to opravdu potřebují, protože stav rozpočtu zkrátka neumožňuje rozdávat peníze všem, kterým bychom takové peníze chtěli rozdat,“ řekl stínový ministr financí.

Vadí vám navrhovaný schodek rozpočtu ve výši 386 miliard?

Jedenáct miliard by ODS ušetřila na platbách státu zdravotním pojišťovnám za státní pojištěnce – děti, důchodce, studenty nebo rodiče na mateřské. Dalších 10 miliard korun by občanští demokraté škrtli na provozních výdajích státní správy.

„Nesouhlasíme s dvouměsíčním mimořádným příspěvkem k důchodům ani k té valorizaci nad rámec vzorečku, který je v zákoně,“ představil další z možných úspor Skopeček.

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