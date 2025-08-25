Informaci o dopravní nehodě, která se stala na silnici I/68 v katastru obce Návsí, dostali policisté v neděli odpoledne.
„Po příjezdu na místo zjistili, že nákladnímu vozidlu s přívěsem, které řídil 28letý muž, za jízdy z dosud nezjištěných příčin upadlo levé zadní kolo. Následně narazilo do přední části, konkrétně do prostoru čelního skla vozidla Audi, které jelo v opačném směru,“ informovala policejní mluvčí Pavla Jiroušková.
Šedesátiletý řidič osobního vozu i jeho o rok mladší spolujezdkyně se při nárazu zranili.
„Muž utrpěl poranění hlavy a hrudníku a také mnohočetné řezné ranky. Po ošetření a zaléčení byl letecky transportován na urgentní příjem do Fakultní nemocnice Ostrava,“ uvedl mluvčí zdravotních záchranářů Lukáš Humpl.
„O rok mladší žena měla pohmožděný hrudník, poranění levé paže a další mnohočetná drobnější poranění. Záchranáři provedli ošetření a zaléčili bolest nitrožilně podanými léky. Poté byla žena převezena na úrazovou ambulanci do třinecké nemocnice,“ informoval Humpl.
Nákladní soupravu policisté zajistili k dalšímu zkoumání. „Dechové zkoušky u řidičů byly s negativním výsledkem,“ doplnila Jiroušková.