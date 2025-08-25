Náklaďáku za jízdy upadlo kolo a trefilo auto v protisměru, dva lidi se zranili

Upadlé kolo z nákladní soupravy trefilo v neděli u Návsí na Jablunkovsku protijedoucí vůz. Rozbilo čelní sklo a poranilo řidiče i jeho spolucestující na předním sedadle. Šoféra musel transportovat vrtulník na urgentní příjem ostravské fakultní nemocnice.
Upadlé kolo nákladní soupravy trefilo u Návsí čelní sklo protijedoucího vozu. | foto: Policie ČR

Informaci o dopravní nehodě, která se stala na silnici I/68 v katastru obce Návsí, dostali policisté v neděli odpoledne.

„Po příjezdu na místo zjistili, že nákladnímu vozidlu s přívěsem, které řídil 28letý muž, za jízdy z dosud nezjištěných příčin upadlo levé zadní kolo. Následně narazilo do přední části, konkrétně do prostoru čelního skla vozidla Audi, které jelo v opačném směru,“ informovala policejní mluvčí Pavla Jiroušková.

Upadlé kolo nákladní soupravy trefilo u Návsí čelní sklo protijedoucího vozu.

Šedesátiletý řidič osobního vozu i jeho o rok mladší spolujezdkyně se při nárazu zranili.

„Muž utrpěl poranění hlavy a hrudníku a také mnohočetné řezné ranky. Po ošetření a zaléčení byl letecky transportován na urgentní příjem do Fakultní nemocnice Ostrava,“ uvedl mluvčí zdravotních záchranářů Lukáš Humpl.

„O rok mladší žena měla pohmožděný hrudník, poranění levé paže a další mnohočetná drobnější poranění. Záchranáři provedli ošetření a zaléčili bolest nitrožilně podanými léky. Poté byla žena převezena na úrazovou ambulanci do třinecké nemocnice,“ informoval Humpl.

Nákladní soupravu policisté zajistili k dalšímu zkoumání. „Dechové zkoušky u řidičů byly s negativním výsledkem,“ doplnila Jiroušková.

