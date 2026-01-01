náhledy
Tomio Okamura si během návštěvy Číny prohlíží noční Šanghaj z paluby lodi.
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) dorazil do Šanghaje (20. července 2026)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Tomio Okamura na jednaní s předsedkyní Šanghajského městského shromáždění paní Huang Lixin. (20. července 2026)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Jednaní s předsedkyní Šanghajského městského shromáždění paní Huang Lixin. (20. července 2026)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Tomio Okamura navštívil v Číně občanský park využívaný jako komunitní místo. (20. července 2026)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Tomio Okamura při návštěvě komunitního a občanského centra Gubei, což je veřejné a správní středisko v Šanghaji. (20. července 2026)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Jednaní s předsedkyní Šanghajského městského shromáždění paní Huang Lixin. (20. července 2026)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Tomio Okamura je ubytován v hotelu Hongqiao State Guest House. (20. července 2026)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Tomio Okamura se zúčastnil konference o ekonomické a obchodní spolupráci mezi Českem a Čínou v Šanghaji. (20. července 2026)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD) dorazil do Šanghaje (20. července 2026)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Tomio Okamura při návštěvě komunitního a občanského centra Gubei, což je veřejné a správní středisko v Šanghaji. (20. července 2026)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Tomio Okamura při návštěvě komunitního a občanského centra Gubei, což je veřejné a správní středisko v Šanghaji. (20. července 2026)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Tomio Okamura se zúčastnil konference o ekonomické a obchodní spolupráci mezi Českem a Čínou v Šanghaji. (20. července 2026)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Jiří Brodský, náměstek ministra zahraničí, hovoří s novináři během své návštěvy v Číně. (20. července 2026)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA
Tomio Okamura na jednaní s předsedkyní Šanghajského městského shromáždění paní Huang Lixin. (20. července 2026)
Autor: Ladislav Křivan, MAFRA