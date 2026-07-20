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„Zavádíme pravidelné automatické navyšování důchodů od 80 let, a to každých pět let o 500 Kč měsíčně. Výrazně také ulevíme pracujícím důchodcům – jejich penze se za odpracované dny nově zvýší zcela automaticky a bez papírování. Tyto úpravy jsou součástí naší dlouhodobé práce na zlepšování systému, v níž budeme i nadále pokračovat,“ napsal Juchelka.
Z návrhu ministerstva práce a sociálních věcí vypadl návrat k vyšší valorizaci penzí o polovinu růstu reálných mezd místo nynější třetiny.
„Je to z toho důvodu, že to byla zásadní připomínka na ministerstvu financí, že se k tomu vrátíme zpátky společně s předčasnými důchody a taktéž samozřejmě se zastropováním věku odchodu do důchodu. To pořád platí, že chceme zvyšovat podle programového prohlášení vlády řádné valorizace z jedné třetiny na jednu polovinu reálných mezd,“ řekl Juchelka
K oběma návrhům se podle něj koaliční vláda ANO, SPD a Motoristů sobě vrátí při projednávání dřívějších penzí pro náročné profese.
Po osmdesátce se má penze každých pět let navýšit o 500 korun
Po osmdesátce se má podle vládou schváleného návrhu penze navýšit každých pět let o 500 korun, ve sto letech pak o tisícikorunu.
Už v současnosti se důchody navyšují v 85 letech o tisícovku a ve sto letech o další 2000 korun.
V roce 2027 by přidání podle věku mělo stát 2,6 miliardy korun. Suma by postupně rostla. V roce 2029 by činila tři miliardy korun.
Pracujícím důchodcům by se měl navýšit důchod vždy od ledna, a to poprvé od roku 2028. Zaměstnancům by sociální správa penzi zvedla automaticky, živnostníci by museli požádat.
Zásluhová procentní výměra starobní penze se má za rok práce upravit o 1,5 procenta, při kratší době o poměrnou část.
Návrh, který bude mít v pondělí na stole vláda, také upravuje výplatu důchodů do ciziny v cizí měně.
Ministři se budou bavit i o návrhu na zákaz používání mobilních telefonů ve školách
Kabinet bude mít na stole také návrh na zákaz používaní mobilních telefonů a jiných elektronických komunikačních zařízení při vzdělávání, který předložili jako poslanecký návrh premiér Andrej Babiš a ministr školství Robert Plaga. Projedná názor vlády k poslaneckému návrhu, což je vzhledem k tomu, kdo ho předkládá, jen formalita. Je předem zřejmé, že k návrhu premiéra i ministra školství dá kladné stanovisko.
Návrh by od září 2027 plošně zakazoval používání mobilních telefonů ve školách. Nová pravidla se podle premiéra Andreje Babiše budou týkat mateřských škol, přípravných tříd, základních škol, nižších ročníků víceletých gymnázií a odpovídajících ročníků konzervatoří.
Zákaz by se týkal také využívání telefonů ve školních jídelnách, družinách a školních klubech. Žáci by ale měli povoleno používat mobily ve výjimečných případech, například při monitorování cukrovky nebo jako pracovní pomůcku pro studenty s handicapem.
Děti by také mohly mít možnost používat telefony během školních výletů a exkurzí nebo se svolením učitele během vyučování jako vzdělávací pomůcku.
Kam by však žáci měli mobily odkládat, návrh zákona neupřesňuje. Uvádí jen, že by mohli mít možnost telefony uložit při příchodu do školy na určené místo, například do skříněk, nebo je odevzdávat určené osobě.
Ministři posoudí i návrh senátorů, aby 28. srpen byl ustanoven jako významný den pod názvem Den Orla. Připomínat má pouť na Svatém Hostýně na Kroměřížsku, při níž se v roce 1948 na 100 tisíc členů organizace dožadovalo obnovení samostatné činnosti. Na dvě stovky z nich, včetně vedoucích představitelů Orla, byly následně komunistickou justicí odsouzeny k vysokým trestům.
Macinka pochybuje o tom, že bude vláda jednat o Turkovi
Ministr zahraničí a předseda Motoristů sobě Petr Macinka na otázku iDNES.cz, zda bude vláda jednat o zmocněnci pro klimatickou politiku a Green Deal Filipovi Turkovi, před jednáním vlády odvětil: „Pochybuju.“
Vládní zmocněnec Filip Turek dal minulý týden k dispozici svoji funkci zmocněnce, dokud policie nevyšetří jeho nehodu v centru Prahy.
Turek se před týdnem v pondělí poblíž stanice metra a tramvajové zastávky I. P. Pavlova srazil s nemocničním autem se zapnutými majáčky a zvukovým znamením, to se převrátilo.
Krátce po nehodě se na sociálních sítích objevily záběry, které ukazují, jak Turkův Mercedes třídy G předjíždí kolonu vozidel odbočovacím pruhem, na jeho konci ale místo odbočení doleva pokračoval rovně, krátce nato se v křižovatce střetl s nemocničním vozem.
„Do doby, než policie rozhodne o viníkovi, nebudu vykonávat pozici vládního zmocněnce a zachovám se dle výsledku vyšetřování policie. Rozhodnutí budu plně respektovat a v případě, že budu označen za viníka nehody, na pozici zmocněnce rezignuji,“ uvedl Turek na svém profilu na sociální síti Facebook. Tato slova zopakoval i v přiloženém videu.