Skakunův most nebo ulice Ukrajinských hrdinů. Praha slavnostně odhalí nové cedule, ty už visí na svých místech

Změnu navrhlo zastupitelstvo Prahy 6, zastupitelé hlavního města pak nápad podpořili a pověřili městskou radu, aby pojmenování schválila.Návrh poté podpořila místopisná komise magistrátu, na jejíž doporučení radní názvy ulic a veřejných prostranství schvalují.

Změna nebude znamenat komplikaci pro obyvatele, protože v části ulice u náměstí Borise Němcova nikdo nebydlí. „V daném území nesídlí žádná fyzická osoba, která by si musela měnit občanský průkaz, ani zde není zapsáno sídlo žádné právnické osoby vyjma Ruské federace,“ řekl radní Jan Chabr

Nové jméno má také most přes železniční trať Praha - Kladno, který je mostem Vitalije Skakuna. Ten se nachází přímo v nově pojmenované ulici Ukrajinských hrdinů. Skakun byl ukrajinský voják, který vyhodil do povětří strategický most, aby zastavil postup kolony ruských vojáků. Za hrdinský čin zaplatil svým životem.