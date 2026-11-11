„NBÚ mi nepravomocně odebral bezpečnostní prověrku, kterou pro výkon funkce nepotřebuji. Důvody neznám, budu se proti tomu bránit. Považuji to za nefér a nespravedlivé. Spekulovat o načasování má smysl. Náš úřad nesedí v koutě, chráníme spotřebitele, narovnáváme trh, trestáme tvrdě kartely,“ uvedl Mlsna ve vyjádření pro iDNES.cz.
„Za posledního půl roku úřad uložil pokuty přes 2,5 miliardy a spoustě lidem a firmám šlápl na kuří oko. Akce vyvolává reakci. Úřad pod mým vedením nikdy nebude v područí žádných vlivových skupin a bude vždy sloužit spotřebitelům a chránit férovou soutěž,“ doplnil.
O odebrání prověrky informoval v úterý Deník N s odkazem na čtyři zdroje z bezpečnostní komunity a úřadu vlády.
Mlsnovi končí šestiletý mandát k 2. prosinci. Vláda výběrové řízení na předsedu antimonopolního úřadu vyhlásila v úterý, uzávěrka přihlášek je 18. listopadu. „Předpokládám, že se přihlásí vícero zájemců. Bude určena komise, která vše posoudí a někoho navrhne vládě,“ vyjádřil se k situaci ve středu před odletem do Irska premiér Andrej Babiš (ANO). Předsedu ÚOHS navrhuje vláda a jmenuje ho prezident. Babiš prohlásil, že nechce fungování úřadu hodnotit.
Zákon sice bezpečnostní prověrku od šéfa ÚOHS přímo nevyžaduje, podle serveru je však problém s prověrkou u tak významné pozice signálem o nespolehlivosti. Mlsna pro iDNES.cz uvedl, že kandidaturu zvažuje.
O zrušení platnosti Mlsnova osvědčení pro přístup k utajovaným informacím rozhodl NBÚ podle Deníku N na základě podnětu Bezpečnostní informační služby (BIS). Bezpečnostní úřad rozhodnutí nekomentoval.
„Bez ohledu na tento či jakýkoli jiný dotaz se NBÚ k žádným okolnostem konkrétních bezpečnostních řízení nemůže vyjadřovat,“ sdělil serveru mluvčí NBÚ Milan Radosta. Podle informací Deníku N jde o rozhodnutí na prvním stupni, proti kterému se Mlsna může bránit podáním rozkladu.
Po Mlsnově odchodu z funkce dlouhodobě volají některé nevládní organizace včetně Transparency International, které usilují o reformu úřadu. Podle neziskových organizací Mlsna koncentruje velkou část pravomocí. Kromě rozhodování v druhostupňovém řízení má také zvláštní pravomoci v hospodářské soutěži, ovlivňuje podobu kontrolní činnosti nebo výši sankcí. „Přijde nám nepřijatelné, aby Mlsna pokračoval v dalším mandátu,“ uvedl v září Jan Dupák z Transparency International. Problematické je i to, že Mlsna podle něj udržuje kontakty s politiky.
Mlsna v září uvedl, že svoji případnou opětovnou kandidaturu neřeší. „Řeším teď výročí 35 let fungování úřadu a případně, když nebudu předsedou, abych ho předal v co nejlepší kondici a mohl být na to hrdý. Myslím, že jsem odvedl velký kus práce. Když jsem úřad v roce 2020 přebíral, nebyl v dobré kondici. Za svou práci se nestydím a jsem na ni hrdý,“ uvedl tehdy. Podle zdrojů Deníku N z úřadu vlády se Mlsna o další funkční období ucházet chtěl a problémy s prověrkou mu to překazily.
Klíčovými kompetencemi ÚOHS jsou od roku 1991 ochrana hospodářské soutěže, od roku 1995 dohled nad zadáváním veřejných zakázek, od roku 2000 veřejná podpora, od roku 2010 významná tržní síla a od roku 2024 přístup k dopravní infrastruktuře. Úřad, který byl v 90. letech čtyři roky i ministerstvem, za 35 let vedlo pět různých předsedů a vystřídalo se v něm zhruba 900 zaměstnanců. ÚOHS má od svého vzniku sídlo v Brně.