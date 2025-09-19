Kšeftovali s městskými byty v Havířově, viní NCOZ sedm lidí včetně úředníků

  12:26aktualizováno  12:26
Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) stíhá sedm lidí v souvislosti s pronajímáním bytů v majetku města Havířov předem vybraným lidem na úkor běžných uchazečů. Mezi obviněnými jsou čtyři úředníci.

ilustrační snímek | foto: Václav Šlauf, MAFRA

„Podle závěrů kriminalistů NCOZ měli obvinění v letech 2019-2023 účelově obcházet zásady upravující podmínky pronajímání městských bytů a upřednostňovat vybrané jedince na úkor ostatních uchazečů,“ uvedl mluvčí útvaru Jaroslav Ibehej.

Obvinění podle něj čelí stíhání pro trestné činy zjednání výhody při veřejné soutěži a zneužití pravomoci úřední osoby.

V případě pravomocného odsouzení hrozí obviněným dva až osm let vězení.

„Trestní stíhání všech osob probíhá na svobodě. Věc dozoruje Okresní státní zastupitelství v Karviné, pobočka v Havířově. Dozorující státní zástupce má v této věci vyhrazeno podávání informací z trestního řízení,“ řekl Ibehej.

