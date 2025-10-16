Obviněná skupina podle vyšetřovatelů dlouhodobě dovážela elektroniku do Evropské unie prostřednictvím firem sídlících v Česku, a to zejména z USA, Spojených arabských emirátů a Hongkongu.
Firmy následně deklarovaly dodávky zboží společnostem se sídly v Polsku, Maďarsku a na Slovensku. Centrála tvrdí, že tyto zahraniční společnosti ve skutečnosti nevykonávaly žádnou činnost, zboží nepřevzaly ani za něj nezaplatily. Elektronika mířila k jiným odběratelům, které policie zatím neustanovila.
Policejní zásah se uskutečnil v pondělí. „Došlo k zadržení deseti osob, z nichž sedm bylo obviněno ze spáchání zvlášť závažného zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby. Šest osob bylo dne 15. října 2025 vzato do vazby,“ shrnul Ibehej. U sedmého člověka nahradil vazbu dohled probačního úředníka a zákaz vycestování.
NCOZ na případu s krycím názvem Záblesk spolupracovala s Úřadem evropského veřejného žalobce (EPPO), Finančním analytickým úřadem (FAÚ) a s Generálním finančním ředitelstvím. Při razii provedla 19 domovních prohlídek a prohlídek jiných prostor.
„Souběžně probíhaly obdobné úkony v Polsku ve spolupráci s EPPO Katowice a také na území Slovenska,“ zmínil mluvčí. Policie zajistila majetek v hodnotě 42 milionů korun. Úřad EPPO v tiskové zprávě doplnil, že mezi zmrazeným majetkem jsou tři nemovitosti, luxusní hodinky i peníze v hotovosti. Kauzu řeší evropský pověřený žalobce v Ostravě.