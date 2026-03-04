Policie obvinila tři lidi z krácení daní. Stát obrali o více než čtvrt miliardy

  12:20aktualizováno  12:20
Policisté z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) obvinili tři lidi, kteří podle nich v souvislosti s agenturním zaměstnáváním zkrátili daň z přidané hodnoty (DPH) o 273 milionů korun. Informovali o tom mluvčí centrály Jaroslav Ibehej a Martina Kaňková z Generálního ředitelství cel. Obviněným hrozí podle mluvčích až desetileté vězení, dva z nich jsou stíhaní vazebně.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Ladislav Křivan, MAFRA

„Podle dosavadních zjištění mělo ke zkrácení DPH docházet prostřednictvím řetězců společností dodávajících zboží a služby, především pracovní síly, které však za účelem snížení vlastní daňové povinnosti vykazovaly přijetí fiktivních zdanitelných plnění,“ popsali Ibehej a Kaňková.

Trestní řízení zahájili v roce 2021 olomoučtí celníci na základě oznámení Finančního analytického úřadu, doplnili mluvčí. V roce 2024 pak byl založen společný vyšetřovací tým celníků a policistů z centrály. Případ s krycím názvem EXPERT dozoruje Vrchní státní zastupitelství v Praze.

Kriminalisté spolu s celní správou při domovních prohlídkách zajistili účetní dokumenty, elektronická data a další důkazy. Finanční správa pak zadržela u 37 subjektů na účtech zhruba 79 milionů korun. „Následně byla zahájena daňová řízení, jejichž výsledkem byla doměřená daň ve výši 225 milionů korun,“ uzavřeli mluvčí.

