V sídle Ředitelství silnic a dálnic na pražském Kačerově zasahuje policie

  9:22aktualizováno  9:25
V sídle Ředitelství silnic a dálnic na pražském Kačerově zasahuje policie, uvedl mluvčí Jan Rýdl. Zatím neuvedl, čeho se policejní vyšetřování týká. Podle serveru Odkryto.cz mají detektivové NCOZ zasahovat na několika místech v Pardubickém kraji a Praze.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: ČTK

„ŘSD od úterního rána ve spolupráci s Policií ČR poskytuje součinnost a konkrétní dokumentaci. Během dopoledne po konzultaci s policií poskytneme bližší informace,“ uvedl Rýdl. Čeho se policejní vyšetřování týká, zatím neuvedl. Před budovou je podle zpravodajky ČTK zaparkovaná policejní dodávka.

Podle informací serveru Odkryto.cz mají detektivové Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ) od úterního rána zasahovat na Pardubicku a Praze kvůli veřejným zakázkám.

„Mohu pouze uvést, že náš útvar (NCOZ) dnešního dne provádí úkony trestního řízení. Dozor vykonává Okresní státní zastupitelství v Pardubicích. Více informací zatím nebudeme poskytovat,“ uvedl pro server mluvčí NCOZ Jaroslav Ibehej.

ŘSD je státní příspěvková organizace, která spravuje, udržuje a rozvíjí dálnice a silnice I. třídy v České republice.

