Kriminalisté se zajímají také o šéfa ŘSD Mátla, přišli si pro mobily i SIM karty

  13:27aktualizováno  13:27
Detektivové z Národní centrály proti organizovanému zločinu (NCOZ), kteří v minulém týdnu zasahovali v budovách Správy Železnic (SŽ) a Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD), se zabývají komunikací ředitele ŘSD Radka Mátla. Podle serveru Odkryto.cz si na ředitelství vyšetřovatelé došli pro mobily, SIM karty a další výpočetní techniku. Zajímá je rovněž e-mailová komunikace.
„Okružní křižovatkou poblíž Globusu projíždělo přes 18 tisíc aut denně, kvůli tomu vznikaly kolony, které by díky dálnici měly zmizet,“ řekl při otevření úseku generální ředitel ŘSD Radek Mátl. (20. listopadu 2025) | foto: ČTK

„Mobilní telefony, SIM karty, paměťové karty, výpočetní techniku (...), které by mohly obsahovat komunikaci mezi osobami vztahující se k prověřované trestné činnosti a výše uvedeným veřejným zakázkám, užívané Radkem Mátlem, Stanislavem Krčilem, Petrem Kůrkou a Simonou Galouskovou,“ cituje server Odkryto.cz příkaz k domovní prohlídce vydaný NCOZ.

NCOZ si podle tohoto webu odnesla také komunikaci nejvyššího vedení ŘSD. Krčil je Mátlovým zástupcem, Galusková šéfuje úseku zadávání a kontroly a Kůrka je ředitelem výstavby. Vyšetřovatele rovněž zajímá e-mailová komunikace manažerů ŘSD. Podle dostupných informací si vyžádali maily Mátla, Galouskové a Tomáše Brázdila (další manažer ŘSD - pozn. red.) za loňský listopad a prosinec.

Nynější kauza týká Mátla a šéfa Správy železnic Jiřího Svobody a jejich vazeb na podnikatele Jaroslava Veverku a advokáta Martina Páska. Podle detektivů je Pásek ve spojení s lobbistou Veverkou. Právě u Veverky měla končit část peněz, které Pásek dostal od dodavatelů ŘSD a samotného ředitelství.

Ministr dopravy v demisi Martin Kupka z ODS na dotaz, zda nezvažuje Mátlův konec, neodpověděl. Naopak šéfa SŽ Jiřího Svobodu v pondělí z funkce odvolala správní rada poté, co u něj policie našla asi 80 milionů korun v hotovosti.

NCOZ v souvislosti s razií z minulého týdne v budovách SŽ a ŘSD prověřuje miliardové zakázky na stavební práce na obnovu železničního uzlu v Pardubicích nebo budování nádraží v Brně. Týkat se mají také stavebních prací na dálnicích D3 a D8.

1. prosince 2025
