NCOZ varuje: Češky si za peníze berou Turky, rostoucí vliv Číny představuje riziko

Praha Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) zaznamenala v prvních dvou letech své činnosti nový trend: sjednávání účelových sňatků Češek zejména s občany Turecka. Ve své výroční zprávě útvar varoval také před vzrůstajícím vlivem Číny nebo před "neobvykle vstřícnou" imigrační politikou ve vztahu k Vietnamu. Povšiml si rovněž snah ruskojazyčných kriminálních autorit o získání kontroly nad českým územím.

Na sjednávání účelových sňatků se podle NCOZ podílejí organizované skupiny. Mladé dívky a ženy z Česka pak uzavírají za finanční odměnu buď v tuzemsku, nebo v zahraničí manželství, což jejich mužům umožní vstoupit na území EU a žádat tam o vydání dokladu k trvalému pobytu.

„Prokázat tuto trestnou činnost není jednoduché, neboť ženy nejsou vyváženy do zahraničí násilím, naopak jsou jim za tyto sňatkové služby poskytnuty nemalé finanční odměny,“ uvedla centrála. Ženy podle ní v cizině často zůstávají a nezřídka tam provozují prostituci v nočních klubech.

V oblasti organizovaného zločinu na území Česka dlouhodobě převládají ruskojazyčné, asijské a balkánské kriminální organizace. „Všechny mají společný prvek vysoké míry korupčního průniku do státní správy a veřejné samosprávy,“ podotkla NCOZ.

I ze strany ruskojazyčných kriminálních autorit údajně zesílil tlak na získání státních občanství různých států EU včetně českého. Status občana EU jim totiž nejen napomáhá ve volném pohybu v rámci unie, ale také brání jejich vydání do země původu. „V zájmu získání českého občanství jsou korumpováni nižší i vysoce postavení úředníci, případně i politici na regionální a celostátní úrovni,“ napsala centrála.

Do budoucna NCOZ i nadále očekává vzrůstající vliv Číny „včetně snah o ovlivnění našeho státu v různých směrech“. Připomněla, že česká vstřícnost vůči čínským investorům přilákala do Česka řadu Číňanů. „Již v současné době do ČR proudí velké množství čínských turistů, což přispěje ke zvýšenému zájmu jak ze strany čínských podnikatelů, tak z řad zločinců a organizovaných zločineckých organizací,“ konstatovala.

Hlavním zájmem čínských kriminálních organizací nebo zpravodajců přitom podle centrály nemusí být samotné Česko - může pro ně představovat vstupní bránu do EU. Na zvýšenou intenzitu činnosti čínských zpravodajců poukázala ve výroční zprávě za loňský rok i Bezpečnostní informační služba.

‚Neobvyklá vstřícnost k Vietnamcům‘

V uplynulých letech podle NCOZ značně vzrostla kriminalita spojená se získáváním víz a legalizací pobytu pro Vietnamce. Zájemci o vízum podle zprávy musí složit 220 tisíc až 400 tisíc korun. „Této trestné činnosti také nahrává neobvykle vstřícná imigrační politika ČR, jejíž účinek byl posílen prohlášením vietnamské diaspory za národnostní menšinu, což značně usnadňuje páchání výše popsané trestné činnosti pod pláštěm institutu spojování rodin,“ tvrdí zpráva.



Vietnamský zločin, který se v ČR zaměřuje především na daňové podvody, obchod s drogami a praní špinavých peněz, se podle centrály neustále snaží zdokonalovat svou orientaci v českém právu. Dokáže také dekonspirovat prostředky, které vůči němu používá policie, což „ve spojení s mnohdy téměř neomezenými finančními možnostmi při uplácení státních úředníků“ komplikuje odhalování a prokazování trestných činů.

Balkánská větev organizovaného zločinu se v Česku podle policie věnuje zejména legalizaci výnosů z trestné činnosti. Nakupuje za ně nemovitosti prostřednictvím účelově založených obchodních společností, případně je investuje v oblasti hazardních her.

Útvar obvinil už skoro 1000 lidí

Za první dva roky své činnosti obvinila Národní centrála proti organizovanému zločinu (NCOZ) 979 lidí a firem. V daném období zahájila 215 trestních stíhání a v celkem 165 případech navrhla podání obžaloby. Vyplývá to z výroční zprávy o činnosti útvaru, kterou si nechal zpracovat jeho nový ředitel Jiří Mazánek.

Centrála vznikla kontroverzním sloučením Útvaru pro odhalování organizovaného zločinu a protikorupční policie k 1. srpnu předloňského roku. Dva roky ji vedl Mazánkův jmenovec Michal, který poté na vlastní žádost odešel do civilu. „NCOZ stále prochází neklidným stavem spojeným s každou reorganizací, které byl náš útvar vystaven v roce 2016. Tento stav bude ještě nějakou dobu trvat,“ připustil ve výroční zprávě současný ředitel. Výsledky práce centrály ale podle něj svědčí o tom, že útvar už má nejhorší období za sebou a že je životaschopný.