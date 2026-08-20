„My se nebavíme v současné době o klimatické změně, jako by to bylo zakázané. A ta klimatická změna, která tady evidentně je, nám přináší povodně, požáry. A přináší nám samozřejmě i sucha,“ řekl Rakušan.
Za neoddiskutovatelné označil, že klimatickou změnu a její rychlost zhoršuje lidská aktivita. „To je neoddiskutovatelný fakt. To je vědecký konsensus, že člověk svou činností jednoznačně přispívá ke změně klimatu. A v tom já vidím hlavní problém současného Česka. V tom já vidím hlavní problém současné vládní politiky,“ prohlásil šéf STAN.
„Co jsme slyšeli v předvolební kampani? Zrušíme Green Deal, po nástupu k moci zrušíme všechno, co má v názvu zelené. Co má v názvu klima, to si nezaslouží žádnou podporu ze státního rozpočtu,“ kritizoval Rakušan postoj vládní koalice.
„Můžeme zakládat sto komisí, můžeme se modlit k Jezulátku, ale pokud si nepřiznáme, že je vědecký konsenzus, že lidé jsou spoluhybateli výrazné klimatické změny, pokud to popírají představitelé jedné konkrétní politické strany na ministerstvu životního prostředí, no tak v tom případě se nepohneme nikdy dál,“ pustil se šéf STAN do nejmenší vládní strany Motoristé sobě.
Vláda v pondělí obnovila činnost Národní koalice pro boj se suchem složené ze zástupců státu a odborníků. V jejím čele je Babiš a sešla se poprvé hned po jednání vlády. Premiér také na sociálních sítích sdílel video, ve kterém se raduje, že začalo pršet a že podle něj pomohlo, že se modlil k Jezulátku.
Ministr životního prostředí Červený po pondělním jednání vlády řekl, že nikdy nezpochybnil, že ke klimatické změně dochází. „Jak Motoristé, tak tato vláda, tak má osoba nikdy nezpochybnili, že dochází ke změně klimatu,“ řekl Červený.
Šéf Motoristů sobě Petr Macinka přitom po jmenování vlády v prosinci řekl, že chtěl uklidnit českou veřejnost. „Dnešním dnem skončila klimatická krize,“ prohlásil doslova na tiskové konferenci.
Je třeba změnit hospodaření s půdou, řekl Rakušan a poukázal na velké agroholdingy
Rakušan na tiskové konferenci STAN za velký praktický problém při boji proti suchu označil, že je podle něj v rozporu to, že je třeba změnit hospodaření s půdou, a kdo vede vládu.
„V čele vlády stojí člověk, v jehož zájmu je prosperita velkých agroholdingů. Je na tom založen jeho život, jeho byznys. A pokud máme opravdu měnit, výrazně měnit naše hospodaření s půdou, tak tenhle problém je často právě problémem těch velkých agroholdingů,“ prohlásil Rakušan.
Premiér Andrej Babiš převedl kvůli zákonu o střetu zájmů holding Agrofert do svěřenského fondu a říká, že už na něj nemá, ani nebude mít vliv.
Stínová vláda STAN představila i své návrhy, jak bojovat se suchem
Kabinet budoucnosti, jak STAN říká své stínové vládě, představila vlastní balík opatření proti vysychání krajiny.
Strategická odpověď na sucho v Česku podle nás stojí na těchto pěti prioritách: zajištění strategických zdrojů pitné vody, zadržování vody v krajině, změna hospodaření na zemědělské půdě, omezení ztráty ve vodovodních sítích a řízení měst nejen s důrazem na důsledky, ale i příčiny sucha – kdy potřebujeme jednotný informační systém o vodě, srozumitelný semafor sucha a každá obec by měla mít jednoduchý plán pro případ nedostatku vody. Na sucho nemáme být připraveni až ve chvíli, kdy přijde. Chceme proto začít hned: méně vody odvádět, více vody zadržet a s každou kapkou hospodařit zodpovědně,“ uvedla stínová ministryně životního prostředí Jana Krutáková.