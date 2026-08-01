Na Bulovku převážejí ženu s podezřením na nebezpečnou nemoc. Vrátila se z Ugandy

Autor: ,
  14:38aktualizováno  14:43
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Fotogalerie1

Na pražském Letišti Václava Havla přistál speciální let z Ugandy, na jehož palubě byl americký lékař, který přišel do kontaktu s nákazou eboly. V pražské Fakultní nemocnici Bulovka stráví v karanténě 21 dní. (21. května 2026) | foto: Anna Kristová, MAFRA

U ženy, která se vrátila z Ugandy, je podezření na některou z vysoce nebezpečných nákaz. Z Fakultní nemocnice Hradec Králové ji v současné době převážejí na specializované pracoviště pražské Fakultní nemocnice Bulovka. „Podle dosavadních informací je pravděpodobnost potvrzení nákazy velmi nízká a veřejnosti nehrozí žádné riziko,“ uvedla mluvčí MZd Naďa Chattová.

Provoz hradecké nemocnice nebyl situací nijak omezen, přijatá opatření se týkají jen pacientky. Ministerstvo je v úzkém kontaktu s oběma nemocnicemi, orgány ochrany veřejného zdraví a složkami integrovaného záchranného systému. Na převozu pacientky do Prahy spolupracuje hasičský záchranný sbor.

Není jasné, jakou nemocí by mohla žena potenciálně trpět. Mezi vysoce nebezpečné nákazy patří podle definice například různé exotické infekční choroby, například horečka dengue, krvácivé horečky nebo ebola. Příznaky jsou pro mnohé z nich podobné, do vyšetření vzorků, které může trvat i několik dní, protože je musí udělat zahraniční laboratoř, proto lékaři konkrétní diagnózu neznají.

Uganda před pár dny oznámila ukončení epidemie eboly. V Ugandě se od vypuknutí epidemie v sousedním Kongu ebolou nakazilo 20 lidí, z toho dva zemřeli. Patnáct z 20 nakažených pocházelo z Konga.

„Ministerstvo zdravotnictví po celou dobu důkladně sledovalo situaci v zemi a nezaznamenalo žádný nový případ eboly,“ uvedl ministr zdravotnictví Ugandy Chris Baryomunsi. Zároveň však varoval obyvatele, aby zůstali ostražití a dodržovali bezpečnostní opatření.

Ve Fakultní nemocnici Bulovka byl nedávno hospitalizován také americký lékař, který se při zdravotnické misi v Kongu dostal do kontaktu s nakaženým ebolou. Do České republiky přicestoval 21. května speciálním letadlem, sanitka s policejním doprovodem ho potom za přísných bezpečnostních podmínek převezla na Bulovku.

Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Úhel pohledu

Dochází Motoristům dech, nebo jen strategicky vyčkávají? S nekrology bychom ještě měli počkat

Ministři Boris Šťastný a Petr Macinka (oba Motoristé) na balkoně Kramářově vily...

Na Bulovku převážejí ženu s podezřením na nebezpečnou nemoc. Vrátila se z Ugandy

Na pražském Letišti Václava Havla přistál speciální let z Ugandy, na jehož...

Úhel pohledu

Trest pro Vondroušovou? Dopující sportovci by neměli mít výhodu proti těm, kteří nedopují

Markéta Vondroušová hraje forhend ve třetím kole US Open.

O víkendu ochlazení a déšť, v pondělí však na Česko udeří další vlna veder

V Česku se o víkendu ochladí, bude také pršet. Od pondělí však udeří další vlna...

Obrazem

Pláž, která vznikla ze skládky. Místo písku tam najdete miliony barevných sklíček

V současných vedrech hledají lidé po celém světě místa, kde se zchladit....

Flamíková se Šantrůčkovou získaly na ME stříbro na dvojce bez kormidelnice

Anna Šantrůčková (vlevo) a Pavlína Flamíková v závodě Světového poháru v...

Komentář

Porodnice nejsou volební artikl. Rodičky potřebují kvalitní péči, ne alibismus a nostalgii

V děčínské nemocnici otevřeli nový pavilon pro gynekologicko-porodnické...

Nešťastné, ale jiný trest nebyl možný! Vyšla podrobná zpráva k Vondroušové

Markéta Vondroušová na tréninku před utkáním BJK Cupu proti Švýcarkám

Čeští hasiči pomáhají s požáry ve Francii. Vodu čerpají i z jezírka Brada Pitta

Čeští hasiči zasahují u požárů ve Francii. Vodu berou například také z jezírka...

Čekstajl

Šéf zakázal chodit do práce jako na pláž? Letní průvodce kancelářskou módou

Kolekce Chanel, Couture jaro/léto 2026, Týden módy v Paříži, Francie - 27....

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Kyjev je bez patriotů takřka bezbranný, ruské rakety v noci zabily devět lidí

Rusko stupňuje své útoky na ukrajinské hlavní město Kyjev. Při nočních útocích...

Úhel pohledu

Kvůli vosímu hnízdu strhávat dům? Přesně tak působí plán zrušit deváté třídy

Kandidátku SPD a Trikolory do evropských voleb povede ekonom Petr Mach, bývalý...

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.