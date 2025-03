Přestupek, ocenila soudkyně výhrůžky starostovi Novotnému. Toho kárala za „kašpara“

Dlouhodobé spory mezi obyvatelem Řeporyjí Antonínem Abrhámem, který podle svých slov chodí na každé jednání místního zastupitelstva, a zdejším starostou Pavlem Novotným, vygradovaly loni na podzim. Skončily obviněním seniora z nebezpečného vyhrožování, za což mu před soudem hrozil až jeden rok vězení.

Abrhám patří mezi výrazné starostovy kritiky. V jednací síni uvedl, že mu Novotný po vyhraných volbách veřejně vyhrožoval popravou, zakázal mu publikaci v místním časopisu a vulgárně ho urážel. Některé starostovy výroky vůči Abrhámovi projednávala přestupková komise a uložila mu za ně pokutu.

Jedno z těchto řízení však podle seniora trvalo dlouho. Na úřadech zjišťoval, proč se to tak vleče. Loni v listopadu přišel na magistrát, kde pak v telefonické komunikaci s úřednicí prohlásil, že bude muset celou věc vyřešit sám.

„Začal povídat, že má s panem Novotným dlouhodobé spory, že chce, aby to skončilo, že je vážně nemocný, že vezme spravedlnost do vlastních rukou a že ho zastřelí. Zeptala jsem se, jestli jsem mu dobře rozuměla. Říkal, ať to klidně nahlásím. Tak jsem se obrátila na policii,“ uvedla před soudem úřednice, která nabyla dojmu, že senior je schopen starostu zavraždit. „Působil klidně a vykládal to způsobem, jako když si chce jít koupit rohlíky,“ dodala.

Policie ještě tentýž večer zjistila, že důchodce žádnou střelnou zbraň nevlastní. Později byl obviněn z nebezpečného vyhrožování.

Mimo jiné i proto, že tajemníkovi řeporyjské radnice krátce před tímto incidentem o starostovi Novotném napsal: „... jenom vzhledem k tomu, že má dvě malé děti, které nemohou za to, že jejich otec je lidská hyena a zrůda, jsem ho ještě nezabil. Možná, že to stejně v budoucnu udělám.“

Je to kverulant, míní starosta

Abrhám před soudem odmítl, že by chtěl Pavla Novotného usmrtit. Úřednici z pražského magistrátu se v jednací síni omluvil. „Chtěl bych se paní omluvit, nikdy bych skutečně pana starostu nechtěl zastřelit, nemám ani čím. Byl to můj zoufalý pokus o to, aby se někdo začal zabývat tím, co se v Řeporyjích děje,“ uvedl senior.

Před soudem v úterý vypovídal také starosta, který označil Abrháma za kverulanta, u něhož se zřejmě začíná projevovat stařecká demence.

„Pronásleduje mě asi pět let. Je přesvědčený, že jsem zlo. Leze za mnou, číhá na mě, snaží se mě vyprovokovat, ale nemyslím, že je nebezpečný. Ohrožený se necítím. Já jsem nebojsa, fyzicky se nebojím,“ prohlásil Novotný, kde má ve srovnání s drobným seniorem na první pohled výraznou fyzickou převahu.

Samosoudkyně Dana Šindelářová musela starostu několikrát napomínat kvůli jeho invektivám vůči obhájci. Advokát Marek Nemeth zastupující obžalovaného Abrháma je totiž také z Řeporyjí a patří k Novotného kritikům.

„Přestaň mi dávat návodné otázky, ty kašpare,“ řekl starosta advokátovi, když se obhájce ptal, zda někdy vyhrožoval Abrhámovi smrtí. „Pane svědku, slušně,“ krotila Novotného soudkyně. Ten pak na další dotazy obhájce odmítl odpovídat.

Státní zástupkyně Lucie Daňková navrhla Abrhámovi tříměsíční podmínku s patnáctiměsíční zkušební dobou. Stejně ho soud potrestal loni v prosinci trestním příkazem, což senior odmítl, podal odpor, a proto bylo nařízeno úterní hlavní líčení.

Advokát žádal pro klienta zproštění nebo postoupení věci do přestupkového řízení. K tomu se nakonec přiklonila i soudkyně.

„Soud dospěl k závěru, že jde jednoznačně o chování, které se vymyká pravidlům slušného chování, je vyvolané dlouhodobým sporem mezi oběma aktéry. Nedosahuje však intenzity trestného činu, ale mohlo by se jednat o přestupek,“ uzavřela Šindelářová s poukazem na skutečnost, že vyhrůžka, o níž se starosta dozvěděl zprostředkovaně, v něm nevyvolala žádné obavy.

Ještě předtím Abrhám soudkyni poděkoval za to, že ho po letech sporů se starostou aspoň někdo vyslechl. Žalobkyně zvažuje podání stížnosti, rozhodnutí proto zatím není pravomocné.

Senior kritizuje počínání starosty několik let (záznam je z roku 2022):