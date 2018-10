Nebezpečný most v Praze zajistí před zbořením Hochtief. Rodící se koalice řeší novou cestu přes řeku

PRAHA Prahu nadále trápí velmi špatná kondice staveb přes řeku Vltavu. Po prosincovém pádu Trojské lávky a následném vynuceném podepření dlouhodobě poškozeného Libeňského mostu byl o půlnoci z úterý na středu dočasně uzavřen most nad stanicí metra Vltavská.

Betonové přemostění v Bubenské ulici, po němž vede komunikace od Hlávkova mostu do Holešovic je v havarijním stavu a bude nutné ho zbourat. Ještě před tím jej ale Technická správa komunikací (TSK) nechá podepřít, aby se mohlo opět otevřít dopravě.

„Za posledních 25 dní měření se stav mostu začal velmi rychle zhoršovat a praskliny v jeho konstrukci, které důkladně už řadu měsíců monitorujeme, se začaly rychle a nebezpečně zvětšovat,“ odůvodnil opatření náměstek ředitele TSK Matěj Fichtner. Co přesně náhlé zhoršení kondice mostu způsobilo, správa komunikací prozatím netuší.

Na nenadálou situaci ji upozornila v úterý v podvečer společnost provádějící diagnostiku stavby. V havarijním stavu je zejména čtvrté pole mostu, tedy místo, pod nímž projíždí několik tramvajových linek a chodí chodci. Preventivně tak musel být uzavřena provoz nejen na mostě, ale i pod ním, což přineslo další omezení veřejné dopravy. Tramvajové soupravy, stejně tak pěší, by se mohly vrátit na důležitý dopravní rozcestník na levém břehu Vltavy nejdříve za týden, až bude provedeno provizorní podepření. TSK již vybrala dodavatele, která se úkolu za několik milionů korun zhostí. Bude jím společnost Hochtief.

Uzavřený most v pražské Bubenské ulici.

Stavba se v blízké budoucnosti přesto nevyhne úplné demolici. Zbourán bude i souběžný most, po němž proudí auta ve směru od holešovického Výstaviště do centra. Kompletní rekonstrukce obou konstrukcí, které v roce 1980 vybudovala již zkrachovalá firma Vojenské stavby, jež je přes 15 let v konkurzním řízení, totiž podle mluvčí TSK Barbory Liškové není možná. Výstavba nového mostu je prý zároveň výhodnější také z ekonomického hlediska.



Momentálně není zřejmé, kdy konkrétně by ke stržení mělo dojít. TSK musí nejprve vypracovat projekt na zbourání a stavbu nových mostů, což nějakou dobu potrvá. Paralelně připravuje městská společnost také koncepci opravy navazujícího Hlávkova mostu, jenž je rovněž výrazně narušen. Zatéká do něj a odpadají z něj kusy betonu.

Podle mluvčí Liškové je konstrukce mostů v Bubenské ulici podobná loni zhroucené lávce v pražské Troji i nedávno zřícenému dálničnímu mostu v italském Janově, využívá nosná upínací lana. Autorizovaný statik Václav Losík ovšem toto tvrzení pro ČTK popřel. „Konstrukce se výrazně odlišuje, na Vltavské se jedná o ohýbané předpjaté nosníky. Na Trojské lávce jde o takzvaný předpjatý pás. To je druh lanové konstrukce, která je ztužena vloženými segmenty mostovky, které jsou předpjaty, a tak je zvýšena tuhost,“ vysvětlil Losík.



Problémy s mosty v Praze

Do budoucí podoby mostu bude již moci promlouvat nové vedení města. Lídři Pirátů, Prahy Sobě a Spojených sil pro Prahu, kteří v metropoli vyjednávají o koalici, v této souvislosti shodně uvedli, že udržování přemostění a ostatních dopravních staveb bude pro ně prioritou.

Chystaný Rohanský most

„Primárně bude nutné vyřešit hromadnou dopravu. Auta i chodci, i když s obtížemi objízdnou trasu mají, zatímco tramvaje nikoliv, což je velký problém,“ řekl serveru Lidovky.cz možný budoucí primátor Zdeněk Hřib (Piráti). „Už jsme se shodli na programu, že se bude připravovat takzvaný Rohanský most, který má spojit Karlín s Holešovicemi. Sloužit by mohl i jako objízdná trasa pro případ, až se bude opravovat Hlávkův most,“ dodal Hřib.



„Jakmile se nová koalice ujme řízení magistrátu, posílíme TSK a necháme vytvořit plány údržby a mosty a ostatní dopravní stavby budeme udržovat,“ doplnil jej Jan Čižinský, předseda Prahy Sobě a také starosta Prahy 7, na jejímž území se zmiňovaný poškozený most nachází.

Most v Praze na Vltavské, který je kvůli havarijnímu stavu dočasně uzavřen, bude nutné zbourat.

„Bohužel se potvrzují má slova z konce září letošního roku, kdy jsem upozornil na špatný technický stav Hlávkova mostu. Obávám se totiž, že uzavření části mostu na Vltavské je pouze začátek situace, která může vyústit v úplné uzavření Hlávkova mostu. To by znamenalo absolutní kolaps dopravy v Praze. Původní žert s výstavbou pontonového mostu z Karlína do Holešovic se bohužel začíná stávat realitou,“ komentoval již ve středu havarijní stav mostu předseda TOP09 a zároveň lídr třetího uskupení vyjednávajícího pražskou kolici Jiří Pospíšil.



Problémy s přemostěními v hlavním městě jsou předmětem diskuzí delší dobu. Praha jich má v současnosti ve špatné stavu několik. Patrně nejhůře je na tom již zmiňovaný Libeňský most. Počátkem roku musel být na několik dní uzavřen pro automobily a městskou hromadnou dopravu, aby byl také podepřen. Nyní na je na něm omezena rychlost, vjezd vozidel těžších než šest tun a možnost potkávání tramvají. Navíc stále není vyřešeno, jestli bude zbořen či projde celkovou rekonstrukcí. V kritickém stavu je dále například most Hlávkův, Legií, Palackého nebo Lanový.