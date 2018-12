Ochránci zvířat se zlobí: Nebyli jsme přizvání k diskusi o zákazu drezury v cirkusech

PRAHA Aktivisté z organizací na ochranu zvířat si stěžují na to, že nejsou přizváni do pracovní skupiny na ministerstvu zemědělství, která řeší zákaz drezury zvířat v cirkusech. Ve čtvrtek to uvedli v otevřeném dopisu ministrovi zemědělství Miroslavu Tomanovi (za ČSSD).

„Tato pracovní skupina k omezení drezury v cirkusech se poprvé sešla na ministerstvu 8. listopadu. Zatímco cirkusy měly na jednání skupiny své zastoupení, ochránci zvířat nikoli. Nikdo nás s nabídkou s účastí ve skupině neoslovil, ačkoli se tématu zvířat v cirkusech podrobně věnujeme a máme problematiku, včetně vědeckých studií, zmapovanou,“ píší v dopise, pod kterým jsou podepsány například Svoboda zvířat.



Ministerstvo zemědělství nedávno navrhlo úplný zákaz drezury a vystupování zvířat. Obsahuje ho novela zákona na ochranu zvířat proti týrání, jež prošla meziresortním připomínkovým řízením. Úřad zároveň založil pracovní skupinu, jež má rozhodnout o podmínkách zákazu. Součástí by měli být zástupci ministerstev zemědělství a životního prostředí, Ústřední komise pro ochranu zvířat, Státní veterinární správy, vybraných chovatelských svazů a cirkusů.

Zástupci největších cirkusů se v návaznosti na to spojili a žádali odbornou diskusi. Podle provozovatelů úřad návrh oznámil bez empirické studie, výzkumu či sběru dat v terénu. Cirkusy předem žádné indicie o chystané novele zákona na ochranu zvířat proti týrání neměly.

Už dříve předali aktivisté resortu petici proti chovu volně žijících zvířat v cirkusech, pod kterou se tehdy podepsalo 14 000 lidí. Zhruba stovka lidí také například na začátku října demonstrovala u vchodu do cirkusu Berousek na pražské Letenské pláni a na konci října u cirkusu Bob Navarro King. Nelíbilo se jim zacházení se zvířaty v podobných zařízeních.