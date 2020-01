Nečekané trumfy u lidovců. Jurečkova kandidatura je poměrně překvapivá, Zdechovský spočítal homosexuály

PRAHA Říká se, že špatná reklama je lepší než žádná; hlavně když se o věci ví. Ve smyslu získání pozornosti teď uspěl jeden ze zájemců o vedení křesťanských demokratů europoslanec Tomáš Zdechovský. Spočítal homosexuály ve straně a chce, aby „konzervativní gayové a lesby“ KDU směle volili. Ve smyslu ideového zakotvení lidovců a voličské základny usazené na moravském venkově je jeho krok pochopitelný už méně.

„Musíme mezi naše voliče přitáhnout konzervativní gaye a lesby mimo jiné tím, že se vůči nim nebudeme vymezovat. Napočítal jsem, že v KDU-ČSL máme přes 22 gayů a leseb ve středně vrcholové politice, ať jde o městskou, či krajskou politiku. Řada gayů a leseb jsou také naši voliči,“ řekl Zdechovský v rozhovoru pro Aktuálně.cz. Naopak straníky, kteří soudí, že homosexualita je nemoc, by eliminoval. Řada takových bude i mezi delegáty lidoveckého sněmu.



Křesťanští demokraté nové vedení vyberou v sobotu 25. ledna, termín je mimořádný. Stávající předseda Marek Výborný rezignoval, aby se po skonu své manželky mohl věnovat dětem. Zájemci o jeho nástupnictví jsou zatím tři: poslanec Jan Bartošek (48), europoslanec Zdechovský (40) a včera se přidal i exministr zemědělství Marian Jurečka (38), který býval místopředsedou v tandemu s Pavlem Bělobrádkem, když se lidovcům povedlo vybřednout z dluhů a vrátit se do sněmovny.

Podruhé do stejné vody

Zdechovský se musí snažit zaujmout víc než jeho soupeři. Na straně minusů stojí fakt, že není členem dolní komory parlamentu, a to je přesně ta aréna, kde se politici mohou nejlépe zviditelnit. Předseda strany má automaticky přednostní právo hovořit u pultíku mimo řádné přihlášky; kdyby nový šéf nebyl poslancem, o tuto výhodu by strana přišla.

Všichni tři zájemci mají společné, že už testem sněmu prošli. Zdechovský posledně na řadového místopředsedu, neúspěšně, Jurečka i Bartošek kandidovali proti Výbornému, který tehdy zaujal kritizováním lidovecké účasti ve vládě s ČSSD a ANO, Jurečka se jí zastával, ostatně v ní sám byl. Delegátům lépe zněla kritika hnutí ANO a Andreje Babiše, nicméně od nového předsedy se očekává, že přijde ještě s něčím navíc, protože vymezení se proti ANO nepředstavuje v početné opozici konkurenční výhodu.

Jurečkova kandidatura je poměrně překvapivá, po posledním sněmu se stáhl do pozadí. Řada straníků vůči němu trpěla pocitem, že při svém relativním mládí vyrostl příliš rychle, blížící se sněm bude zkouškou, jestli už je to přešlo.

„Pro mě je důležité, aby politik byl člověk, který nemaže med lidem kolem úst. Můj cíl je zisk zhruba 580 tisíc hlasů, což byl výsledek KDU-ČSL v roce 1998,“ sdělil včera. Potenciál lidovců se pohybuje kolem 11 procent volebního zisku, ale vyjadřuje jen počet lidí, kteří jsou ochotní uvažovat, že jim dají hlas. Když se měří, koho si lidé vyberou, když musejí jen jednoho, propadá se strana k šibeničním 5 procentům.

Trojice adeptů se proto shodne, že nový předseda i celé vedení musejí přijít s novými tématy a zaujmout. Zdechovský věří, že se to dá udělat přes témata, která lidi opravdu zajímají – třeba kvalita potravin, což někteří straníci kritizují jako podbízivost. Bartošek mezi klíčové oblasti zařazuje bezpečnost, sociální jistoty rodin a životní prostředí. Jurečka včera hovořil hlavně o péči o rodiny, ale i seniory, a to především ve vztahu k zajištění dostupného bydlení.

Nakonec ale to, co se počítá především, budou dohody jednotlivých krajských předáků, což je běžné v každé partaji. V tomto ohledu má Zdechovský na své straně mocného přímluvce, hejtmana Zlínského kraje Jiřího Čunka. Ten sám kandidovat nehodlá, ale mohl by zapůsobit na delegáty silou své autority coby mimořádně úspěšný komunální politik – je to jediný lidovecký hejtman. Je ale otázka, co budou tradičně konzervativnější, moravští straníci říkat na záměr eliminovat ty, kdo nechtějí hlasy konzervativních homosexuálů. To může být atraktivní téma pro liberální městské voliče, jenže ti nepředstavují hlavní základnu, odkud lidovci čerpají.

Až vám zase budou tady říkat, že někdo někoho počítá, přečtěte si články v reakci na volby ve Velké Británii. Nebyli to náhodou novináři, kteří je začali první počet LGBT politiků počítat? @NoraFridrichova @JakubZelezny https://t.co/2bA7ydHU7e — Tomáš Zdechovský  (@TomZdechovsky) 8. ledna 2020

Důležitou proměnnou je i postoj k předvolebním koalicím do sněmovních voleb v příštím roce. V opozici je příliš mnoho stran a hnutí s jednocifernými preferencemi, kanibalizují si voliče. O spojení před volbami vždycky všichni mluví, ale pak se neodehraje. Jeden problém je, že se zvedá povinný počet procent, která musí takové uskupení získat, aby se vůbec dostalo do sněmovny. Druhý je ten, že silné buňky nechtějí na čelná místa svých kandidátek lidi z jiné strany, byť jejich slabším sestrám by takový postup prospěl.