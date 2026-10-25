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Necháme opozici prostor a bavme se normálně, říká Babiš k rušení poplatků

  11:02
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Druhé čtení návrhu, jímž chce vláda Andreje Babiše zrušit poplatky, které nyní platí lidé České televizi a Českému rozhlasu, bude v Poslanecké sněmovně podle premiéra a předsedy ANO Babiše vypadat jinak, než překvapivá akce v pátek a přes noc do sobotního rána. „Necháme opozici prostor klidně, jak chtějí, a bavme se normálně,“ říká Babiš ve svém videu k hodnocení událostí týdne.

„ Proč někdo, kdo nemá televizi, má platit poplatky? Proč? Takže žádné ohrožení, žádná ztráta demokracie, tyhle nesmysly. Už jsem vás vyzval, nerozeštvávejte společnost, je to fakt zbytečné. My budeme s vámi normálně debatovat,“ hovoří Babiš směrem k opozici.

„První čtení proběhlo, já tam tedy nebyl, když se mě ptáte, kde jsem byl, no tak já pracuju neustále. Včera jsem asi čtvrt hodiny odpovídal aktivistům z Milionu chvilek, ale dospěl jsem k názoru, že to asi nemá vůbec smysl, protože nestojí o normální debatu,“ prohlásil premiér a předseda ANO.

V pátek vládní koalice na návrh šéfa poslanců SPD Radima Fialy předřadila na program první čtení rušení poplatků a rozhodla, že Sněmovna může jednat i v sobotu.

Nepustila pak k řízení schůze místopředsedkyni dolní komory parlamentu Barboru Urbanovou ze STAN večer na návrh předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury určila, že hlasovat o zákonu se bude v sobotu ve 4:36 ráno.

Vládní koalice nenechala vystoupit 65 poslanců přihlášených do rozpravy.

Před Sněmovnou na Malostranském náměstí mezitím protestovali lidé, kteří přišli podpořit veřejnoprávní média – Českou televizi a Český rozhlas – a protest trval až do sobotního rána, zatímco přístup ke Sněmovna přehradila policie.

Z galerie pro návštěvníky Sněmovny byli vyvedeni zástupci veřejnosti, kteří proti protestovali proti postupu ANO, SPD a Motoristů sobě.

Proti způsobu, jak schůze probíhala, opoziční strany protestovaly a vyvolají na dalším jednání hlasování o odvolání Okamury.

Postup vládní většiny kritizoval v sobotu i prezident Petr Pavel.

Své video Babiš zveřejnil pár hodin před tím, než na Staroměstském náměstí v 16 hodin začne protest sdružení Milion chvilek pro demokracii na podporu veřejnoprávních médií „Ruce pryč od veřejné služby“.

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