„ Proč někdo, kdo nemá televizi, má platit poplatky? Proč? Takže žádné ohrožení, žádná ztráta demokracie, tyhle nesmysly. Už jsem vás vyzval, nerozeštvávejte společnost, je to fakt zbytečné. My budeme s vámi normálně debatovat,“ hovoří Babiš směrem k opozici.
„První čtení proběhlo, já tam tedy nebyl, když se mě ptáte, kde jsem byl, no tak já pracuju neustále. Včera jsem asi čtvrt hodiny odpovídal aktivistům z Milionu chvilek, ale dospěl jsem k názoru, že to asi nemá vůbec smysl, protože nestojí o normální debatu,“ prohlásil premiér a předseda ANO.
V pátek vládní koalice na návrh šéfa poslanců SPD Radima Fialy předřadila na program první čtení rušení poplatků a rozhodla, že Sněmovna může jednat i v sobotu.
Nepustila pak k řízení schůze místopředsedkyni dolní komory parlamentu Barboru Urbanovou ze STAN večer na návrh předsedy Sněmovny a SPD Tomia Okamury určila, že hlasovat o zákonu se bude v sobotu ve 4:36 ráno.
Vládní koalice nenechala vystoupit 65 poslanců přihlášených do rozpravy.
Před Sněmovnou na Malostranském náměstí mezitím protestovali lidé, kteří přišli podpořit veřejnoprávní média – Českou televizi a Český rozhlas – a protest trval až do sobotního rána, zatímco přístup ke Sněmovna přehradila policie.
Z galerie pro návštěvníky Sněmovny byli vyvedeni zástupci veřejnosti, kteří proti protestovali proti postupu ANO, SPD a Motoristů sobě.
Proti způsobu, jak schůze probíhala, opoziční strany protestovaly a vyvolají na dalším jednání hlasování o odvolání Okamury.
Postup vládní většiny kritizoval v sobotu i prezident Petr Pavel.
Své video Babiš zveřejnil pár hodin před tím, než na Staroměstském náměstí v 16 hodin začne protest sdružení Milion chvilek pro demokracii na podporu veřejnoprávních médií „Ruce pryč od veřejné služby“.