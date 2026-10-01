„Nechápu, proč nasazují psí hlavu čerpadlářům,“ řekl Kupka na tiskové konferenci občanských demokratů. Problémem jsou podle opoziční strany vysoké marže petrolejářů.
„Regulace marží může naopak vést k negativním nezamýšleným důsledkům. Pokud by byla stanovena dlouhodobě a byla pod nákladovou cenou, tak to samozřejmě může způsobovat nedostatek,“ uvedl místopředseda Sněmovny za ODS Jan Skopeček.
Ve čtvrtek začala platit regulace cen pohonných hmot, o které rozhodla vláda kvůli jejich rychlému zdražování.
Čerpací stanice mohou prodávat naftu nanejvýš za 48,72 koruny za litr, u benzinu je cenový strop stanoven na 46,14 koruny za litr.
Občanští demokraté poukazují na nedostatky sektorové daně pro rafinerský sektor
U mimořádné sektorové daně pro rafinerský sektor bude třeba změna zákona. Při jeho projednávání občanští demokraté poukáží na nedostatky návrhu.
Podle místopředsedy hospodářského výboru Ivana Adamce směřuje opatření jen na jednu firmu, která ale zásobuje trh jen ze 60 procent. Poukázal také na to, že petrochemická skupina Orlen Unipetrol patří polskému státu, její zdanění nemusí být Polskem vnímáno dobře.
Ministerstvo financí bude cenové stropy na jednotlivé dny stanovovat až do konce října. Vypočítává je na základě klouzavého třídenního průměru velkoobchodních cen, k nimž přičítá maximální marži obchodníků, kterou vláda zastropovala na 2,50 Kč za litr paliva.
Součástí vládních opatření je i snížení spotřební daně na naftu na 8,011 Kč za litr z původních 9,95 koruny za litr, které rovněž nabývá účinnosti od počátku října. U benzinu se spotřební daň nemění.
Pohonné hmoty zdražují v důsledku konfliktu na Blízkém východě po amerických a izraelských úderech na Írán na konci února.
Írán v reakci na údery zablokoval Hormuzský průliv, který je klíčovou dopravní cestou pro dopravu ropy z Perského zálivu. To vedlo k růstu ceny ropy, což se promítlo i do ceny pohonných hmot.