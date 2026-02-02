Nechceme eskalovat spor, řekl Babiš ke střetu Macinky s prezidentem Pavlem

  15:39aktualizováno  15:45
„Já řídím vládu a tvrdě ji řídím,“ rozesmál premiéra a předsedu ANO Andreje Babiše dotaz jednoho z novinářů, zda vládu řídí on, nebo šéf Motoristů, ministr zahraničí a životního prostředí Petr Macinka. „Nechceme eskalovat ten spor, na tom jsme se domluvili v koalici,“ řekl Babiš. Reagoval tak na Macinkovo prohlášení, že ministerstvu zahraničí nezbývá nic jiného než prezidenta Petra Pavla ignorovat.

„Myslím, že situace by měla být zklidňována, proto mně nezbývá nic jiného, než že pana prezidenta nejenom já osobně ale i jako ministerstvo zahraničí budeme prostě teď ignorovat,“ řekl Macinka v Otázkách Václava Moravce.

Premiér Babiš po jednání vlády odmítl říci, kdo by podle něj měl zastupovat Česko na summitu NATO – zda on, jak si to přeje ministr Macinka, nebo prezident Pavel, což nechce dopustit šéf resortu zahraničí.

Schůze Poslanecké sněmovny. Vyslovení důvěry vládě. Na snímku premiér Andrej Babiš (ANO) a Petr Macinka (Motoristé sobě). (15. ledna 2026)
Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o odčerpání podezřelého majetku nebo návrh novely zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. Na snímku Petr Macinka. (2. února 2026)
Premiér Andrej Babiš (2. února 2026)
Ve Strakově akademii se sešla vláda. Ta mimo jiné projedná návrh zákona o odčerpání podezřelého majetku nebo návrh novely zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. Na snímku ministr zahraničí Petr Macinka a ministr obrany Jaromír Zůna. (2. února 2026)
54 fotografií

Babiše čeká ve středu ráno setkání s prezidentem Pavlem, který ho pozval na Pražský hrad. Pavel se pak zúčastní i jednání Bezpečnostní rady státu.

Tam by se za normálních okolností potkal i s Macinkou, ale ministr zahraničí a šéf Motoristů se Bezpečnostní rady státu nezúčastní kvůli cestě do USA. Nebude ani na mimořádném jednání Sněmovny s hlasováním o nedůvěře vládě, které vyvolala opozice.

Babiš se totiž nedistancoval od jednání Macinky, jemuž vytkl prezident Pavel politické vydírání, protože odmítl, aby se členem vlády stal poslanec Motoristů Filip Turek.

Podle premiéra Babiše se členové vlády při jednání kabinetu nebavili o nedělní velké demonstraci na podporu prezidenta Petra Pavla, které se v centru Prahy – na Staroměstském a Václavském náměstí – zúčastnily desetitisíce lidí. Podle šéfa spolku Milion chvilek pro demokracii Mikuláše Mináře jich bylo 80 až 90 tisíc.

Minář na demonstraci oznámil, že pokud výzvu Stojíme za prezidentem podepíše milion lidí, uskuteční se shromáždění na Pavlovu podporu na pražské Letné. Počet podpisů v neděli překročil 600 tisíc.

Vstoupit do diskuse (1 příspěvek)

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.