Nechcete mít ve svém domě Kliniku? Tak si dejte pozor, varuje před nájezdy aktivistů policie

PRAHA Po exekučním zásahu v objektu Autonomního sociálního centra Klinika na pražském Žižkově policie zvýšila ostražitost. Podle zjištění serveru Lidovky.cz majitele nevyužívaných nemovitostí varuje před možností, že se aktivisté mohou přesunout právě k nim. Vyzývá je proto k zabezpečení majetku. Lidé spjatí s Klinikou možnost obsazení jiného objektu připouští, aktuálně ale prý žádný konkrétní dům ve hře není.

Uplynulý pátek měl pětapadesátiletý živnostník zvláštní hovor. Volala mu policie. Příslušník se ho vyptával na jednu z jeho nemovitostí, zda v ní někdo bydlí a v jakém je stavu. Následně překvapeného muže informoval, že po vyklizení domu využívaného Klinikou mohou aktivisté hledat nové zázemí. Smysl hovoru se poté živnostníkovi vyjevil. Policie chtěla, aby svému inkriminovanému domu věnoval zvýšenou pozornost.

„Kvituji to jako věc, která zaslouží pochvalu. Varují nás před lidmi, kteří by se tam mohli usídlit nebo něco zničit,“ sdělil serveru Lidovky.cz muž, který zmíněnou nemovitost vlastní v Praze 5. Přímo jeho domu se případná návštěva aktivistů týkat nebude. Ačkoliv nemovitost není v ideální kondici, v jedné z jejích partají jsou nájemníci. „Ale mám tam správce, tak jsem mu hned řekl, ať tam každý den chodí a kontroluje to,“ pochvaluje si postup policie muž

Policie serveru Lidovky.cz potvrdila, že k takovému preventivnímu opatření přikročila. Impulsem k tomu byl exekuční zásah v budově Kliniky. „V souvislosti s výkonem exekuce v objektu v ulici Jeseniova pražská policie v součinnosti s městskými částmi vytipovala několik budov, které by s ohledem na jejich stav zabezpečení mohly čelit případnému pokusu o neoprávněné obsazení,“ sdělila mluví pražské policie Andrea Zoulová.

‚Adresy prozrazovat nebudu‘

Majitele „rizikových“ domů proto policie vyzývá, aby svůj majetek ochránili. V ideálním případě ať ho zabezpečí proti vniknutí. „Než tak všichni učiní, věnují policisté a strážníci některým objektům zvýšenou pozornost v rámci pochůzkové a hlídkové činnosti,“ zmínila Zoulová. Zdůraznila však, že policejní hlídky nesuplují bezpečnostní agenturu. Příslušníci nezajišťují kontinuální hlídání domů.

„Nemusela se na nás ani obracet Policie ČR, taková preventivní opatření děláme před každou zimou i před každým vyklizením nějakého squattu v Praze. A ano, neužívané objekty na dvojce (v Praze 2, pozn. aut.) v těchto dnech více monitoruje Policie ČR i městská policie,“ potvrdila serveru Lidovky.cz součinnost svého úřadu s bezpečnostními složkami starostka Prahy 2 Jana Černochová. „Jde o minimálně čtyři adresy na dvojce,“ dodala.

Jaké domy by podle společné úvahy jejího úřadu a policie mohly přitáhnout pozornost kolektivu Kliniky, nechtěla starostka uvést. Vysvětlení je podle ní prosté. „Adresy prozrazovat nebudu, aby to pacoši Kliniky nebrali jako pozvání,“ podotkla. Podobně v tomto ohledu jedná policie. Kolik a jaké nemovitosti vytipovala, mluvčí Zoulová nesdělila. Není ani jasné, zda policie přistoupila k prevenci na základě konkrétních poznatků.

Aktivisté nevylučují ilegální zábor

Zástupce Autonomního sociálního centra Klinika pro Lidovky.cz potvrdil, že by aktivisté o nové prostory pro svou činnost stáli. „V Praze je asi sedm tisíc prázdných domů, které chátrají. Některé z nich by ale nemusely. Navíc by mohly být využívány k bohulibým činnostem, jako je solidarita s lidmi bez domova,“ sdělil za Kliniku Martin Černý. Poznamenal však, že žádný konkrétní dům on a ani jeho druhové v hledáčku nemají.

Centrum Klinika Centrum Klinika představovalo alternativní platformu pro komunitní život v hlavním městě, aktivisté budovu v Jeseniově ulici obsadili v listopadu 2014 nejprve nelegálně. Na jaře 2015 ale dosáhli se státem dohody, díky níž vznikla smlouva o výpůjčce objektu. Centrum na místě mohlo dál rozvíjet své aktivity, jako jsou koncerty, jazykové kurzy, divadelní představení či rukodělné dílny.

V březnu 2016 ale kontrakt vypršel, což aktivisty k ústupu nepřimělo. Stát proto podal žalobu o vyklizení budovy. Aktivisté postupně prohráli u Obvodního soudu pro Prahu 3, Městského soudu v Praze, Nejvyššího soudu a naposledy v jejich neprospěch rozhodl loni v říjnu Ústavní soud.

„Nikdo nám zatím žádný konkrétní návrh, kam bychom mohli, nepředložil,“ vysvětlil Černý. Aktivisté jsou nakloněni variantě, aby jim nové zázemí nabídlo vedení hlavního města. Ostatně primátor Zdeněk Hřib takovou alternativu zmínil. Zůstalo zatím jen u slov. Černý přitom nevyloučil, že si nové působiště mohou najít bez ohledu na postoj majitele. „Necháváme si všechny varianty otevřené.“

Exekutora povolal do Autonomního sociálního centra Klinika majitel budovy, Správa železniční dopravní cesty, před týdnem. Správa plánuje objekt rekonstruovat, po opravě v něm zřídí kanceláře pro několik desítek zaměstnanců. Navzdory úvodnímu pasivnímu odporu aktivistů a několika strkanicím, se objekt povedlo v pátek vyklidit. Aktivisté budovu v poklidu opustili, nábytek si vynesli sami. Na střeše ale zůstává několik lidí.

„Jsme tu, protože Klinika je náš domov. Jsme tu, protože když tu nebudeme my, bude dům prázdný,“ uvádí aktivisté. Objekt obsadili roku 2014 nelegálně, o rok později ale uzavřeli se státem roční smlouvu o pronájmu. Centrum se deklarovalo jako alternativní platforma pro komunitní život. Po vypršení kontraktu aktivisté odmítli odejít. Se státem pak prohráli spor o vyklizení objektu.