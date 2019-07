Nechoďte do pátku do práce, vyzvalo zaměstnance vedení lounské vagonky Legios

Louny Zaměstnanci společnosti Legios Loco, která vyrábí v Lounech vagóny, nemají chodit do pátku do práce. Sdělilo jim to v pondělí vedení společnosti poté, co managementu zamezila přístup do areálu insolvenční správkyně firmy Heavy Machinery Services (HMS) Petra Hýsková.

Od HMS si Legios komplex doposud pronajímal. Ředitel společnosti Legios Loco Petr Vlček v pondělí uvedl, že správkyně svým přístupem paralyzuje chod podniku a působí denně škody v řádech milionů korun. Ve firmě zasahovala policie. Muži s tyčemi bránili inventarizaci majetku bývalé firmy Legios. Policie konflikt zažehnala střelbou ze samopalu Společnost HMS, která je v konkurzu, firmě Legios Loco areál dosud pronajímala. Insolvenční správkyně dala Legiosu podle Vlčka v pátek 28. června výpověď bez udání výpovědní doby. V pondělí 1. července areál uzavřela. „Znemožnili nám přístup do areálu, jak dělníkům tak managementu, nemůže dodělávat vozy, nemůže je prodávat, stojí tam hotové vozy, majetek zákazníků. Máme tam svůj majetek a zásoby na nedokončenou výrobu zhruba za 320 milionů korun, o kterých teď deset dní nevíme, co se s ním děje,“ řekl Vlček. Právníci Legiosu se obrátili na soudy se stížnostmi a žádostí o předběžná opatření. „Věříme, že do pátku justice dá vědět. Dnes jsme měli schůzku se zaměstnanci a oznámili jim, že mají zůstat do té doby doma, v pondělí se s nimi znovu sejdeme,“ uvedl ředitel, podle kterého vznikají firmě denně škody zhruba deset až 13 milionů korun.

Legis Loco zaměstnává v Lounech, Horním Slavkově a Nymburku zhruba 1200 lidí. V Lounech se výroba vagónů dokončuje. „Uvnitř máme plný barák našich kalkulací, účtů, výkresů, našeho know-how. Musíme chránit náš majetek, a nemůžeme se k němu dostat,“ uvedl Vlček. Hodnotu majetku v areálu v Lounech pouze v železe odhadl ředitel na 300 milionů korun. Podle Hýskové Legios Loco nespolupracuje a jedná obstrukčně. Příběh lounské vagonky. Na 400 zaměstnanců Legiosu stálo před areálem minulé pondělí, dnes se opět někteří chtěli dostat dovnitř. „Pouští pouze lidi, které chtějí verbovat pro nového nájemce,“ uvedl Vlček. Podle něj je firma DAKO-CZ, které správkyně areál nyní pronajala, největší konkurencí Legiosu. „Naši právníci si myslí, že výpověď z nájmu je neplatná, je to útok na fungující společnost,“ řekl.

Legios se obrátil na soud v Českých Budějovicích, který řeší úpadek firmy HMS, i na lounský soud.