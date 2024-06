Nechte se otestovat na kokain, vyzvali Piráti. Hloupé bylo Babišovo pokřikování i tahle iniciativa, říká politolog

Jaký by měl takový test poslanců chráněných imunitou smysl či váhu? V případě podezření ze spáchání trestného činu o jejich vydání ke stíhání rozhoduje mandátový a imunitní výbor. V agendě má také možné přestupky poslanců v rámci sněmovny.

„Kdyby poslanec pod vlivem kokainu například vystupoval na výboru nepřístojným způsobem, který by narušoval řádný průběh jednání, bylo by možné případ řešit po stránce administrativně-právní,“ řekla serveru Lidovky.cz předsedkyně zmíněného výboru Helena Válkové (ANO). Za disciplinární provinění lze poslanci nařídit omluvu či uložit pokutu až do výše jednoho měsíčního platu.