‚Nechutná kampaň.‘ Dění kolem Hamáčka může podle krajských šéfů ČSSD poškodit, dál mu ale věří

Praha Dění kolem případu Vrbětice a zrušené cesty předsedy ČSSD, vicepremiéra a ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) do Moskvy mohou sociální demokracii podle některých předsedů jejích krajských organizací před podzimními volbami do Sněmovny poškodit.

Informace serveru Seznam Zprávy ohledně Hamáčkova údajného plánu vyměnit v Rusku skandál kolem Vrbětic za dodávky vakcíny proti covidu-19 Sputnik V je podle nich třeba vysvětlit, podstatné informace jim zatím chybí. Většina krajských šéfů ČSSD, které oslovila ČTK, Hamáčkovi nadále důvěřuje.

Server v úterý napsal, že Hamáček chtěl na plánované cestě do Moskvy vyměnit informace související s útokem na muniční sklady ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 za dodávky Sputniku V a uspořádání rusko-amerického summitu v Praze. Podle českých bezpečnostních složek jsou z útoku ve Vrběticích důvodně podezřelí agenti ruských tajných služeb. Hamáček tvrzení webu odmítl, podle něj je článek serveru plný lží a spekulací a oznámil, že na jeho autory podá trestní oznámení.

To, že kauza může poškodit stranu, si myslí předsedové ČSSD v Praze, Ústeckém a Královéhradeckém kraji nebo na Vysočině. Šéf pražské ČSSD Petr Pavlík navíc považuje Hamáčkovo vysvětlení za nedůvěryhodné, nicméně stejně tak mu přijde až „bondovská“ verze Seznamu Zpráv. „Obě vypadají dost šíleně. Pro ČSSD je to poškozující,“ řekl Pavlík. Podle něj stranu ale poškozují i některé další věci, třeba jmenování bývalého jihomoravského hejtmana Michala Haška na ministerstvo vnitra.

„Kauza Vrbětice ČSSD před volbami neskutečně poškozuje a velmi výrazně oslabuje pozici sociální demokracie,“ řekl předseda ČSSD v Ústeckém kraji Radek Scherfer. Podle něj je důležité, aby Hamáček věc vysvětlil členské základně, v reakci na současné dění kolem Vrbětic mimo jiné nechtějí být někteří lidé v kraji na kandidátce ČSSD. „Argumentují, že by je to poškodilo v komunálních volbách,“ uvedl Scherfer.

I šéfové ČSSD v Královéhradeckém kraji Jan Birke a na Vysočině Petr Krčál si myslí, že kauza stranu poškodí, Hamáček jejich důvěru ale neztratil. „Moji důvěru měl vždycky, má a mít bude,“ řekl Birke. Krčál nicméně čeká, že Hamáček svolá krajské předsedy, aby obrysy kauzy vysvětlil. „Jak čas plyne, myslím si, že se situace vysvětlí. Koneckonců už jednotlivé segmenty lezou na povrch, viz Martin Netolický,“ řekl Krčál.

Pardubický hejtman Netolický (ČSSD) potvrdil, že s ním Hamáček mluvil o získání milionu vakcín Sputnik z Ruska. Podle Seznamu Zprávy se politici sešli 15. dubna před tím, než se Hamáček setkal s šéfy tajných služeb, policie a velvyslancem v Moskvě, s nimiž měl o plánu na vyměnu kauzy Vrbětice za vakcínu a summit mluvit. Při schůzce s Netolickým ale o Vrběticích žádná zmínka nepadla. „Byl jsem v nevhodnou dobu na nevhodném místě,“ uvedl Netolický.

„Za mě říkám, že pan Hamáček mou podporu má. To je vše, co k tomu zatím řeknu,“ řekl šéf olomoucké krajské ČSSD Ladislav Hynek.

Hamáčkovi důvěřuje i předseda moravskoslezských sociálních demokratů Tomáš Hanzel a místopředseda středočeské ČSSD Jan Tvrdý. Hanzel si myslí, že kauza je „nechutnou kampaní“ vedenou proti ČSSD a Hamáčkovi a Tvrdý „nezaregistroval, že by (Hamáček) něco provedl“. Navíc se domnívá, že ke kauze nebyly zveřejněny žádné podstatné informace.

Podle šéfa ČSSD v Karlovarském kraji Tomáše Svobody je ke kauze hodně informací, ale nikdo vlastně neví, jak to skutečně bylo. „Je to každopádně nutné co nejrychleji vyřešit, je třeba, aby se fakta lidé dověděli, protože náznaky a informace, které někdo tvrdí a druhý je vyvrací, určitě nepřidají jak České republice, tak naší straně,“ řekl Svoboda. „Zatím beru jako fakt, co řekl Jan Hamáček, že se ničeho nedopustil,“ dodal Svoboda.

Dostatek informací ke kauze nemá ani předseda ČSSD v Plzeňském kraji Martin Zrzavecký a věří Hamáčkovi. „Neumím říct, jestli se to stalo nebo nestalo, ale v tento okamžik říkám, že stojím za předsedou,“ řekl. Hamáček má podle něj vnitrostranickou podporu, je ale v nezáviděníhodné situaci, která se komplikuje a obtížně vysvětluje. Kauza ČSSD v podzimních volbách nepomůže a neprospívá celé politické scéně, dodal.

Šéf krajského výboru ČSSD ve Zlínském kraji Jiří Ott uvedl, že pochybuje o tom, že by Hamáček v roli ministra „kšeftoval nebo veksloval“. „Co mám informace, chtěl do Ruska letět hlavně kvůli možnosti využití vakcíny, ale až by byla schválena evropskou agenturou nebo našimi úřady. Myslím si, že je to něco zase nafouknutého, aby tady byla nějaká mediální pecka půl roku před volbami,“ řekl Ott.

Hamáčkovi věří i předseda jihočeské ČSSD Václav Valhoda. „Dal jsem mu i svůj hlas ve volbách na předsedu a stojím za ním. Ale je to můj názor, nemůžu hovořit za další členy vedení jihočeské ČSSD,“ uvedl.

„Nemá cenu spekulovat o důvěře v předsedu, když má mandát ze sjezdu,“ řekl předseda jihomoravské organizace ČSSD Břetislav Štefan, který na sjezdu kandidoval proti Hamáčkovi. Vrbětice ale vnímá mimo jiné jako kauzu podporovanou médii, která přebila jiná důležitá témata. „Působí to na mě tak, že se pan předseda pustil do něčeho, kde špatně odhadl své síly a pozici a sklízí místy až nezaslouženou kritiku,“ doplnil Štefan.

Krajský předseda ČSSD v Libereckém kraji Jan Mečl situaci kolem Hamáčka komentovat nechce. „Zabýváme se věcmi, že někdo něco řekl a nic se nestalo, místo toho, abychom si řekli, kolik nás stojí benzín, jaké máme důchody, kolik máme státní dluh,“ uvedl.