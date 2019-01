‚Nechutné praktiky‘ v trojském útulku? Pražští strážci odmítají nařčení, že zbytečně uspali psa

PRAHA Pražská městská policie čelí nařčení, že se ve svém útulku pro opuštěná zvířata v Troji patřičně nestará o odchycená zvířata. Podle jednoho z návštěvníků měla raději utratit starého nemocného psa, než aby jej svěřila do péče někomu jinému. Strážníci takové tvrzení odmítají s tím, že se stav zvířete náhle zhoršil.

„Německého ovčáka jsme si všimli na dni otevřených dveří útulku Troja dne 24.12.2018. Jeho stáří bylo odhadnuto na přibližně dvanáct let, ale působil starší. Zřejmě neměl lehký život, ale určitě neměl lehký konec,“ napsal jeden z uživatelů sociální sítě Facebook na svůj profil. Příspěvek nadepsaný slovy „útulek pro opuštěná zvířata Troja a jeho skutečně nechutné praktiky“ po několika hodinách odstranil, do té doby jej ale stihly sdílet desítky lidí.



„Během naší návštěvy byl tento stařičký pes na rozdíl od jiných psů umístěn v malém kotci, s miskou vody a lehnout si mohl na něco stejně velkého, jako je kuchyňská utěrka. Nechtěli jsme psa v útulku nechat, ale nebylo v našich možnostech si ho vzít. Tím jsme mu bohužel zařídili rozsudek smrti,“ stálo ve statusu dále.

Návštěvník se následně podle svých slov obrátil na Ivu Volkovou, zakladatelku neziskové organizace Rafael, která pomáhá týraným psům. Volková, jak potvrdila serveru Lidovky.cz, si chtěla vzít psa do dočasné péče. Tedy do doby, než by se pro něj našel vhodný domov. Městská policie ji vzkázala, že psa je možné si vyzvednout, ale nikoliv do dočasné péče.

„Pak už jsem se o to nezajímala,“ řekla žena serveru Lidovky.cz s tím, že o pár hodin později byla pouze informováno o uspání pejska z důvodu zhoršeného stavu.

„Jste hnůj“

Právě tato skutečnost rozlítila zmiňovaného návštěvníka. „Nabízí se otázka, jaký hnůj pracuje v útulku a co to je za lidi, kteří by měli jít příkladem nám všem, především dětem? Co si z toho vezme má desetiletá neteř? Že kdy někdo chce pomoci, respektuje podmínky útulku a přijme i fakt, že pes nebude vydán, najde se osoba, která okamžitě zvíře připraví o život?“ uvedl ve svém příspěvku.



Městská policie Praha se proti těmto tvrzením důrazně ohradila. V případu prý nijak nepochybila. „Odpoledne se zdravotní stav psa náhle velmi zhoršil, jakýkoliv pohyb mu činil velké utrpení, silně kňučel. Veterinář tak rozhodl o ukončení jeho utrpení euthanasií,“ reagovala na kritiku mluvčí pražské policie Irena Seifertová.

„Je zmiňován hnůj a špatný příklad pro děti, my naopak považujeme toto humánní ukončení života za jediné možné řešení. Pokračování života v bolestech a utrpení by bylo týráním,“ doplnila. Zároveň dodala, že převzetí psa neziskovou organizací by představovalo „zbytečný a nežádoucí mezikrok“, jenž je prý pro všechna zvířata silně stresující. Proto městská policie upřednostňuje předání konkrétním chovatelům.

Psa strážníci přijímali v září ve špatném zdravotním stavu – byl podvyživený a špatně chodil. I přes veškerou péči se jeho stav podle Seifertové zhoršoval. Na začátku prosince začal odmítat pohyb a objevily se u něj problémy s vyměšováním. Umístěný ale prý byl ve standardním kotci, jenž splňuje náležité normy.

„S ohledem na jeho zdravotní problémy museli ošetřovatelé velkou znečištěnou deku, kterou měl pod sebou, pravidelně zhruba každou hodinu vyměňovat tak, aby byl neustále v čistotě. Pan se pravděpodobně trefil právě do okamžiku výměny, kdy mu byla na chvíli dána malá deka, než ošetřovatelé přinesli čistou velkou,“ vysvětlila mluvčí pro Lidovky.cz.

Zmiňovaný příspěvek podle ní sprostě pomluvil práci zaměstnanců pražské městské policie. Organizace proto zvažuje, že záležitost ještě bude řešit právní cestou.



Útulky pražské městské policie podle jejích slov patří díky skvělé práci veterinářů i ošetřovatelů, modernímu vybavení a profesionálnímu přístupu k evropské špičce. Z 1675 psů, které strážníci v loňském roce přijali, jich prý bylo 1628 vráceno původním majitelům, nebo předáno novým.