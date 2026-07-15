Otázky skončily v březnu po odchodu Václava Moravce. Česká televize je dočasně nahradila Nedělní debatou ČT, ve které se střídali moderátoři.
„Bude to určitě velká změna a ta se musí povést,“ podotkl Chudárek. Jména moderátorů ani další podrobnosti však nechtěl prozatím prozradit.
Podle ředitele divize Zpravodajství a publicistiky Petra Mrzeny se již vyrábí nové studio a jeho vybavení. V poslední dekádě července začne televize natáčet pilotní díly.
Moravec z České televize odešel na začátku března po odvysílání debaty, do které byl přes jeho nesouhlas pozvaný předseda Sněmovny Tomio Okamura (SPD).
Zdůvodnil to tím, že za současných podmínek už nemůže dál garantovat nezávislost redakční práce a kritickou reflexi událostí. V květnu spustil placený mediální projekt Moravec.cz, jehož součástí je mezi pěti formáty také nedělní politická diskuse s názvem Poledne s Moravcem.
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8. března 2026