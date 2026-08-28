Rizikové derby „S“ na Letné. Policie nasadí stovky lidí, dohlédne i na pochod slávistů

Zápas Sparty se Slavií v rámci 6. ligového kola se hraje v neděli od 20 hodin na stadionu na Letné.
„Dohlédnou na něj stovky policistů z pořádkové, kriminální, dopravní i cizinecké služby, antikonfliktního týmu, Speciální pořádkové jednotky, Krajské pořádkové jednotky a také policisté z oddělení služební hipologie a kynologie. V rámci dohledu nad silničním provozem a veřejným pořádkem budou policistům pomáhat také strážníci Městské policie hlavního města Prahy,“ informoval mluvčí policie Jan Daněk.
Policie se na zápas připravuje už několik týdnů a derby s pořadovým číslem 318 v epet Aréně označila za rizikové.
Dohlížet bude i na tradiční pochod slávistů ke stadionu Sparty. Ten se uskuteční v neděli přibližně od 17.30 od Národního divadla.
„Trasa povede přes Smetanovo nábřeží, Křížovnickou ulici, ulici 17. listopadu, Čechův most, Letenskou pláň a Korunovační ulici. Upozorňujeme všechny na dopravní omezení, která se krátkodobě dotknou i městské hromadné dopravy,“ popsal mluvčí.
Dodal, že před zápasem a po něm se dají před stadionem čekat dopravní kolony.
Sparta ztrácí na rivala dva body
Do nedělního derby půjdou v této ligové sezóně dosud neporažení slávisté z prvního místa tabulky. V posledních dvou zápasech ale ztratili body remízou v Liberci a doma s Bohemians.
Sparta je v tabulce pátá se dvěma porážkami na hřištích Zbrojovky Brno a Mladé Boleslavi. V posledním kole ale vyhrála na hřišti nováčka Artisu Brno 4:0 a na rivala z Edenu ztrácí dva body.
Zatím poslední derby se odehrálo v květnu během nadstavbové části v Edenu. Slavia vedla 3:2, když tři minuty před koncem na hřiště vtrhli její fanoušci slavit titul a napadli několik hráčů soupeře.
Zápas byl přerušen, poté předčasně ukončen a následně zkontumován 3:0 ve prospěch Sparty.