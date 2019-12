‚Nedovoleně kritické informace.‘ Šíříte o nás lži a dezinformace, zlobí se Kellnerův Home Credit

PRAHA Formulace ‚nedovoleně kritické informace‘ ve stížnosti, kterou zaslala firma Home Credit vedení Filozofické fakulty, je podle zástupců společnosti v pořádku. Fakultě však přijde groteskní a odmítají ji. Spor o činnost sinologického spolku Sinopsis může skončit u soudu.

Koncem listopadu zaslala firma Home Credit na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy (FF UK) stížnost formou předžalobní výzvy. Učinila tak kvůli činnosti projektu výzkumníků z FF UK Sinopsis zaměřeného na studium Číny, kde společnost českého miliardáře Petra Kellnera čile podniká. Té vadilo údajné poškozování dobrého jejího dobrého jména.

„Projekt Sinopsis ve svých veřejných výstupech pravidelně a vědomě šíří o našem klientovi lživé, manipulativní a nedovoleně kritické informace, jež se zásadním způsobem dotýkají jeho dobrého jména a pověsti,“ napsal v dopise adresovaném děkanovi FF UK Michalu Pullmanovi advokát zastupující Home Credit František Vyskočil. Podle zástupců Kellnerovy firmy Sinopsis lživě interpretuje jejich podnikání v Číně.

„Termín ‚nedovoleně kritické informace‘ mi přijde groteskní,“ řekl serveru Lidovky.cz proděkan FF UK Daniel Soukup. „Chápeme ho jako pokus o nátlak na naše kolegy a samozřejmě ho odmítáme,“ dodal Soukup, podle kterého by z užitého jazyka Vyskočilova dopisu vyplývalo, že chce Home Credit filozofické fakultě diktot, co může publikovat nebo říkat. Považuje to prý za směšné a absurdní.



Vycházíme z judikátu českých soudů, říká firma

Sinopsis text Vyskočila průvodního dopisu sdílel na svém Facebooku s důrazem na formulaci „nedovoleně kritické informace“. Vyskočil na opakované dotazy serveru Lidovky.cz neodpovídal. Podle centrály Home Creditu je po formální stránce vše v pořádku.



Podle šéfa oddělení pro vztahy s veřejností Milana Tománka se terminologie Vyskočilova dopisu „opírá o judikaturu českých soudů ve věcech ochrany dobrého jména“. Serveru Lidovky.cz také řekl že firma Home Credit nevylučuje jako další krok žalobu. Jak už ale avizoval předseda představenstva Jiří Šmejc, finančnicí by spor řešili raději osobní debatou s představiteli fakulty.

Pullman však v odpovědi Home Creditu upozornil, že jeho fakulta není se spolkem Sinopsis v žádném právním vztahu a nemá proto na její chod vliv. „Pokud skupina Home Credit, ja uvádíte, ‚hluboce ctí svobodu slova a názorovou pluralitu‘, pak věřím, že představitelé této skupiny budou schopni nalézt vhodnější nástroje pro realizaci veřejné diskuse o otázkách, které jsou řešeny v rámci projektu Sinopsis, v jejímž rámci bude možné dát prostor svobodě slova a pluralitě odlišných názorů, než je korespondence právních zástupců a předžalobní výzvy,“ napsal Pullman.

Firma Home Credit a Univerzita Karlova se v mediálním prostoru nedávno objevovaly v souvislosti s dohodou o spolupráci, proti které se postavila řada orgánů univerzity a které vyvolala studentskou stávku. Rektor univerzity Tomáš Zima po vlně kritiky smlouvu zrušil.