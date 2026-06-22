Nedůstojné, vláda hraje pubertální hru, vadí opozici, že do Ankary neletí i Pavel

  15:28aktualizováno  16:35
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Opoziční politici ostře reagují na skutečnost, že se vláda rozhodla nevzít na summit NATO do turecké Ankary prezidenta Petra Pavla. Špičky opozičních stran hodnotí počínání vlády Andreje Babiše jako nedůstojné a jako pubertální hru.

„Ve sporu prezidenta s vládou nejde o to, kdo kam pojede, nebo nepojede. Jde o to, zda v České republice budeme dál respektovat principy a ústavní pravomoci hlavy státu. Babišova vláda každým svým krokem dokazuje, že respekt k principům a institucím plnohodnotné demokracie nemá,“ míní předseda hnutí STAN Vít Rakušan.

Kupka odmítl vládní „trpasličí pletichy“

Předseda podle počtu poslanců nejsilnější opoziční strany ODS označil rozhodnutí vlády za trpasličí pletichy.

„Na prvním místě má být zájem Česka, ne vládní trpasličí pletichy! Babiš nechává prezidenta doma a do Ankary letí sám. Zavedenou praxi, kdy zemi na summitu NATO vede prezident, Babiš hodil přes palubu kvůli vnitrokoaliční partii s Motoristy. Hra o moc na účet Česka. Trapné a nebezpečné zároveň,“ napsal na síti X Martin Kupka.

„Ve světě se přepisuje bezpečnostní mapa a vláda hraje svou trapnou pubertální hru. Vláda rozhodla, že prezident na summit nepojede. Je jim jedno, jak nás vnímají zahraniční spojenci v rámci NATO. Je jim jedno úplně všechno,“ glosoval rozhodnutí vlády šéf lidovců Jan Grolich.

„Tak si to shrňme, na summitu NATO bude Česko reprezentovat trio Zůna, Babiš, Macinka. Tedy trio, kdy jeden mluvit nemůže, druhý mluvit neumí a třetí by radši mluvit neměl… Tohle je tak nedůstojné,“ napsal na sociální síti X předseda TOP 09 Matěj Ondřej Havel.

Summit NATO 2026

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