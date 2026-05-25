Nedvěd odchází z FC Hradec Králové, většinovým majitelem je miliardář Tomek

Autor: ,
  13:10aktualizováno  13:10
Sledovat Lidovky.cz na Googlu
Bývalý reprezentant Pavel Nedvěd odchází ze společnosti Fotbal HK 1905, která na konci minulého roku odkoupila od města 89 procent akcií královéhradeckého klubu. Spolu s ním končí i další dosavadní spolumajitel Radek Šenk. Jediným většinovým vlastníkem bude miliardář Ondřej Tomek, jenž zvýšil svůj podíl v klubu a má nadpoloviční procento akcií.
Bývalý reprezentant Pavel Nedvěd odchází ze společnosti Fotbal HK 1905.

Bývalý reprezentant Pavel Nedvěd odchází ze společnosti Fotbal HK 1905. | foto:  Michal Růžička, MAFRA

Bývalý reprezentant Pavel Nedvěd odchází ze společnosti Fotbal HK 1905.
Bývalý reprezentant Pavel Nedvěd odchází ze společnosti Fotbal HK 1905.
Bývalý reprezentant Pavel Nedvěd odchází ze společnosti Fotbal HK 1905.
Bývalý reprezentant Pavel Nedvěd odchází ze společnosti Fotbal HK 1905.
36 fotografií

Čtvrtý tým uplynulé prvoligové sezony o změně informoval na svém webu.

Společnost Fotbal HK 1905 v prosinci odkoupila 89 procent akcií klubu a každý z pěti majitelů držel stejný podíl. To se po odchodu Pavla Nedvěda se Šenkem změní.

Ondřej Tomek má nově 59 procent akcií ve Fotbal HK 1905, Pavel Rejchrt 31 procent a bývalý fotbalista Ivo Ulich 10 procent. Tomek by tak měl mít v celém klubu většinový podíl 52,51 procenta.

„Většinové vlastnictví Ondřeje Tomka považuji za silnou záruku dalšího rozvoje hradeckého fotbalu – nejen na profesionální úrovni, ale také v oblasti mládeže a ženského fotbalu. Oceňuji jeho silné finanční zázemí i opravdový vztah k Hradci Králové, který je pro dlouhodobý rozvoj klubu klíčový,“ uvedla primátorka města Pavlína Springerová (HDK).

Tomek patří podle magazínu Forbes mezi dvacítku nejbohatších Čechů s majetkem v hodnotě 34 miliard korun. Získal ho prodejem internetového portálu Centrum.cz a investováním.

Manažer českých fotbalových reprezentací Pavel Nedvěd na nominační tiskové konferenci před baráží o mistrovství světa.
Zahájení zápasu FC Hradec Králové a Baníku Ostrava v malšovické aréně (4. března 2026)
Pavel Nedvěd, nový generální manažer českých fotbalových reprezentací, pózuje v síni slávy.
Zleva spolumajitelé firmy Fotbal HK 1905 Pavel Rejchrt, Ondřej Tomek, Ivo Ulich a Radek Šenk na zasedání zastupitelstva Hradce Králové po odhlasování prodeje 89 procent akcií městského fotbalového klubu FC Hradec Králové. (4. listopadu 2025)
36 fotografií

Městu zůstává 11 procent, kromě toho vlastní i Malšovickou arénu. Nedvěd opouští pozici v dozorčí radě a bude se soustředit na funkci generálního manažera českých reprezentací. Předseda představenstva Šenk odejde z klubu na konci června.

Hradec Králové zakončil ligový ročník na čtvrtém místě a má za sebou nejúspěšnější sezonu v samostatné nejvyšší soutěži. V součtu s federální ligou na lepší umístění naposledy dosáhl v ročníku 1959/60, kdy vybojoval dosud jediný titul. Východočeši si v příští sezoně po 30 letech zahrají evropské poháry, čeká je účast ve 2. předkole Konferenční ligy.

5. prosince 2025
Vstoupit do diskuse
Sledovat Lidovky.cz na Googlu

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.