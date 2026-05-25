Čtvrtý tým uplynulé prvoligové sezony o změně informoval na svém webu.
Společnost Fotbal HK 1905 v prosinci odkoupila 89 procent akcií klubu a každý z pěti majitelů držel stejný podíl. To se po odchodu Pavla Nedvěda se Šenkem změní.
Ondřej Tomek má nově 59 procent akcií ve Fotbal HK 1905, Pavel Rejchrt 31 procent a bývalý fotbalista Ivo Ulich 10 procent. Tomek by tak měl mít v celém klubu většinový podíl 52,51 procenta.
„Většinové vlastnictví Ondřeje Tomka považuji za silnou záruku dalšího rozvoje hradeckého fotbalu – nejen na profesionální úrovni, ale také v oblasti mládeže a ženského fotbalu. Oceňuji jeho silné finanční zázemí i opravdový vztah k Hradci Králové, který je pro dlouhodobý rozvoj klubu klíčový,“ uvedla primátorka města Pavlína Springerová (HDK).
Tomek patří podle magazínu Forbes mezi dvacítku nejbohatších Čechů s majetkem v hodnotě 34 miliard korun. Získal ho prodejem internetového portálu Centrum.cz a investováním.
Městu zůstává 11 procent, kromě toho vlastní i Malšovickou arénu. Nedvěd opouští pozici v dozorčí radě a bude se soustředit na funkci generálního manažera českých reprezentací. Předseda představenstva Šenk odejde z klubu na konci června.
Hradec Králové zakončil ligový ročník na čtvrtém místě a má za sebou nejúspěšnější sezonu v samostatné nejvyšší soutěži. V součtu s federální ligou na lepší umístění naposledy dosáhl v ročníku 1959/60, kdy vybojoval dosud jediný titul. Východočeši si v příští sezoně po 30 letech zahrají evropské poháry, čeká je účast ve 2. předkole Konferenční ligy.
|
5. prosince 2025