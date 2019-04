Neefektivní rozdělování peněz na boj proti chudobě, hodnotí postup Prahy NKÚ

PRAHA Praha při rozdělování dotací na boj s chudobou a na sociální začleňování nepostupovala v letech 2014 až 2017 vždy efektivně. Vyplývá to ze zjištění Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ), který prověřoval čerpání peněz z operačního programu Praha - pól růstu ČR. Hlavní město podle kontrolorů rozdělovalo podporu poměrně jednostranně, nesledovalo účelnost projektů a podle všeho nedosáhne plánovaného počtu sociálních bytů ani zázemí pro služby a sociální práci.

Město pravděpodobně nedosáhne cílových hodnot některých ukazatelů, které si v operačním programu stanovilo. Do loňského listopadu, tedy asi do poloviny programového období, vzniklo z celkového počtu 112 plánovaných zázemí pro služby a sociální práci pouze jedno. Sociálních bytů mělo za peníze z programu vzniknout 137, ovšem do listopadu 2018 získal podporu jeden projekt na čtyři byty.



NKÚ zkontroloval 22 projektů u 17 příjemců, kteří získali z dotací téměř 119 milionů korun. Šedesát procent z nich vyhodnotil jako účelné nebo jen s mírnými nedostatky. U 40 procent ale zjistil, že jejich přínos k sociálnímu začleňování a k boji s chudobou byl jen omezený. „Některé z nich pak nemělo město podle pravidel programu k podpoře vůbec vybrat,“ konstatoval NKÚ. Při porovnání přínosů s vynaloženými prostředky bylo efektivních nebo s mírnými nedostatky jen 55 procent projektů. „Některá z pochybení u poskytovatele dotací nebo jejich příjemců vyhodnotil NKÚ jako podezření na porušení rozpočtové kázně,“ dodali kontroloři.

Okrajová podpora azylových a sociálních domů

Hlavní město podle kontrolního úřadu nemělo kritéria ke zjištění, zda a jak schválené projekty přispěly k řešení chudoby a sociálního začleňování. Peníze také rozdělovalo dost jednostranně - v průměru devět z deseti projektů se týkalo kulturně komunitních center a sociálních podniků, zatímco podpora například azylových domů či sociálních bytů byla pouze okrajová.

Kontroloři také upozornili na paradox, že podpora Prahy pro sociální podnikání se vynakládá za výhodnějších podmínek ve srovnání s podporou na podobné projekty, kterou rozděluje ministerstvo práce a sociálních věcí. „Situace na trhu práce v Praze je přitom lepší než ve většině ostatních regionů,“ dodal NKÚ.

Schvalování projektů nebylo podle úřadu efektivní. Na posuzování žádostí má město sedm měsíců, ve skutečnosti ale proces trval 11 až 18 měsíců, a to i u výzev, kde bylo třeba jen deset žadatelů.

V rámci operačního programu Praha - pól růstu ČR je možné na účely boje s chudobou a na sociální začleňování čerpat do roku 2023 celkem přes 1,3 miliardy korun, zhruba polovinu hradí fondy EU.