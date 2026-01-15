„V Nádražní ulici na Andělu srazila tramvaj chodce, zasahuje tam záchranka,“ uvedla pro iDNES.cz policejní mluvčí Eva Kropáčková. „Na Smíchovském nádraží se ještě srazila tramvaj s autem, takže v úseku je nehod víc,“ dodala.
Podle mluvčí pražské záchranky Jany Poštové tramvaj srazila tramvaj ženu ve věku zhruba 50 let. „Utrpěla ztrátová poranění dolních končetin, kolegové zajistili léky, kyslík a v umělém spánku ji převezli do jednoho z pražských traumacenter,“ řekla pro iDNES.cz. „Na místo jsme poslali posádku záchranářů, lékaře a inspektora,“ upřesnila.
Nehody v oblasti omezily linky tramvají 4, 5, 12, a 20. V úseku Hlubočepy - Slivenec fungovala náhradní tramvajová doprava.