Hromadná nehoda omezila provoz v pražských Nuslích, jeden muž se zranil

„V současné chvíli tam máme oznámenou dopravní nehodu dvou osobních vozidel a dvou nákladních vozidel. Při nehodě mělo dojít k lehkému zranění jedné osoby,“ řekla pro iDNES.cz okolo 14. hodiny policejní mluvčí Eva Kropáčová.
Mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová upřesnila, že se jednalo o přibližně pětadvacetiletého muže. „Měl úraz hlavy, je mimo ohrožení života,“ dodala.
Na místě jsou podle Kropáčové policisté. „Stále se ještě čeká na odtahovou službu. Místo je průjezdné jedním jízdním pruhem,“ uvedla krátce před 15:30.