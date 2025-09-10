Hromadná nehoda omezila provoz v pražských Nuslích, jeden muž se zranil

  14:45aktualizováno  15:27
K dopravní nehodě dvou osobních a dvou nákladních aut vyjížděly ve středu odpoledne pražské záchranné složky do čtvrti Nusle. Vozidla se střetla v ulici 5. května, nehoda na místě omezila provoz. Záchranáři ošetřili jednoho lehce zraněného muže.

„V současné chvíli tam máme oznámenou dopravní nehodu dvou osobních vozidel a dvou nákladních vozidel. Při nehodě mělo dojít k lehkému zranění jedné osoby,“ řekla pro iDNES.cz okolo 14. hodiny policejní mluvčí Eva Kropáčová.

Dopravní nehoda omezila provoz v ulici 5. května v Praze. (10. září 2025)
Mluvčí pražských záchranářů Jana Poštová upřesnila, že se jednalo o přibližně pětadvacetiletého muže. „Měl úraz hlavy, je mimo ohrožení života,“ dodala.

Na místě jsou podle Kropáčové policisté. „Stále se ještě čeká na odtahovou službu. Místo je průjezdné jedním jízdním pruhem,“ uvedla krátce před 15:30.

Témata: havárie, Nusle

