Nehoda auta zkomplikovala dopravu na dálnici D8, dva lidé skončili v nemocnici

Policie na sociální síti X vyzvala řidiče k opatrnosti a upozornila, že v místě nehody je doprava omezená. „Oznámení o události jsme přijali před druhou hodinou odpoledne,“ uvedl policejní mluvčí Pavel Truxa s tím, že provoz byl na místě obnoven krátce po půl čtvrté. Komplikace se týkaly úseku dálnice ve směru na sever Čech.
Podle mluvčího záchranné služby Marka Hylebranta utrpěli při nehodě dva lidé lehká zranění. „Zdravotníci je po ošetření převezli do roudnické nemocnice,“ dodal.
