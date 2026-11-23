Střet levých polovin osobního auta a kamionu byl pro první vůz, respektive jeho řidiče, fatální.
Po nárazu se s autem převrátil na bok a zůstal zaklíněný uvnitř. „Pomohli jsme jej vyprostit, nicméně následkům nehody již podlehl přímo na místě, což následně konstatoval i lékař,“ sdělil mluvčí jihomoravských hasičů Petr Příkazský.
Jak doplnil, šofér cestoval v autě sám. Řidiči kamionu se i vzhledem k výše posazené kabině nic nestalo. Záchranáři tak nikoho dalšího na místě ošetřovat nemuseli a sanitka i vrtulník se vrátily prázdné na základnu.
Místo nehody bude uzavřené ještě několik hodin, policisté dopravu odklánění na jiné silnice. Zároveň zjišťují, co přesně se na místě stalo.
Směrem ze Slovenska se sjíždí v Nesovicích na Kozlany, směrem na Slovensko se sjíždí v Bučovicích na Bohaté Málkovice. Podle informací na webu Dopravniinfo.cz by omezení mohlo skončit v 17:30.