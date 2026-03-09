Při srážce auta s kamionem zemřeli dva lidé, silnice u Velvar je uzavřená

  8:46
Osobní auto s kamionem se srazilo v pondělí ráno u obce Uhy na Kladensku. Střet nepřežili dva lidé. Silnice číslo I/16 je uzavřena. Osobní vůz vyjel podle prvotních informací policie z dosud nezjištěných příčin do protisměru, kde se střetl s nákladním autem.
ilustrační snímek | foto: Jiří Meixner, iDNES.cz

Nehoda se stala okolo půl sedmé.

„Dnes ráno jsme vyjížděli k nehodě na 35. kilometru silnice číslo 16 u obce Uhy, kde došlo ke střetu osobního auta s kamionem. Dvě osoby z osobního auta následkem střetu zemřely, řidič kamionu vyvázl bez zranění,“ uvedla mluvčí středočeských policistů Michaela Richterová.

Policisté na místě provedli u řidiče nákladního vozu dechovou zkoušku, která vyšla negativně. Příčinu nehody policisté stále vyšetřují.

U nehody zasahovali hasiči z Kladna a Mělníka, kteří vyprostili dva lidi z osobního automobilu.

„Zároveň došlo kvůli střetu vozidel k úniku kapalin z nákladního vozu, kapalinu hasiči za pomoci IBC kontejneru přečerpali,“ uvedla mluvčí středočeských hasičů Tereza Sýkorová Fliegerová.

Na místo je přítomen koroner, pokračuje také vyšetřování a dokumentování nehody. Silnice bude uzavřená zřejmě několik hodin.

