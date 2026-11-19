„Na silnici I/27 zasahují u nehody autobusu všechny složky integrovaného záchranného systému. Podle prvotních informací by žádné z dětí, které autobusem cestovaly, nemělo být vážně zraněné,“ řekl pro iDNES.cz mluvčí plzeňské policie Ondřej Hodan.
Následně policisté na síti X upřesnili, že nehodu nepřežila řidička automobilu. „Zasahující lékař musel na místě konstatovat smrt,“ uvedl mluvčí zdravotnických záchranářů Martin Štěpán.
Záchranáři, kteří vyhlásili režim mimořádné události s hromadným postižením osob, poslali k nehodě čtyři sanitky, dvě výjezdové skupiny s lékařem a inspektora provozu. „Žádné z dětí ale neutrpělo vážné zranění, jedná se maximálně o lehká zranění,“ informoval Štěpán.
Do nemocnice podle Štěpána sanitky vezou deset dětí a tři dospělé. „Osm dětí na dovyšetření a dvě s lehkým zraněním břicha. Ta utrpěli i dospělí,“ upřesnil Štěpán. Zbývajících 38 dětí předškolního věku podle něj převeze z místa nehody hasičský evakuační autobus.
Autobus je částečně převrácený na boku. Mluvčí krajských hasičů Petr Poncar sdělil, že autobus převážel několik desítek dětí. Podle informací serveru Novinky.cz jich cestovalo asi padesát. „Hasiči děti a pedagogy dostávají ven přes okénko. Na místo dorazil i evakuační autobus z Košutky,“ uvedl Poncar.
„Proběhla evakuace autobusu a děti budou následně převezeny hasičským autobusem zpátky do školy,“ doplnil Štěpán.
Silnice I/27 je v úseku mezi Třemošnou a Kaznějovem zcela uzavřena.